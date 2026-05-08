FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Savunma sanayiinde dev iş birliği! Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Seçilecek olan firmalara kredi verilecek'

UIaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Savunma, Uzay ve Havacılık Sanayiinde KOBİ’ler İçin Finansman Desteği" imza töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT'ın ilgili sektörlerinde seçilecek olan firmalara kredi verilecek." dedi.

Savunma sanayiinde dev iş birliği! Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Seçilecek olan firmalara kredi verilecek'
Cansu Çamcı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

UIaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Savunma, Uzay ve Havacılık Sanayiinde KOBİ’ler İçin Finansman Desteği" imza töreninde konuştu. İmza töreni, SAHA EXPO 2026 kapsamında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Savunma sanayiinde dev iş birliği! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seçilecek olan firmalara kredi verilecek 1

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin (TÜRKSAT) de taraf olduğu iş birliği protokolü ile savunma, havacılık ve uzay sanayisi için önemli bir adım daha atıldı.

Savunma sanayiinde dev iş birliği! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seçilecek olan firmalara kredi verilecek 2

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Girişimcilerimizi desteklemek gerçekten çok kıymetli. Bu anlamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın başlatmış olduğu uygun kredilerle sektörü destekleme girişimi noktasında kendilerini tebrik ediyorum. Bu sektörler, savunma sanayinden havacılığa kadar, bütün hızlı tren teknolojilerine kadar, bunlar birbirini besleyen, birbirini tetikleyen sektörler... Biz de TÜRKSAT olarak 6A’yı yine yerli ve milli olarak üretip geçen yıl devreye almıştık. Şimdi yine Türksat'ın ilgili sektörlerinde aynı şekilde bir kredi verilmesi noktasında -uygun şartlarla- seçilecek olan firmalara belli sektörlerde kredi verilecek. Alt sektörleri beslediğiniz ölçüde çok daha yukarıya doğru, uzaya doğru, havaya doğru gitme imkanınız olur. Onun için çok kıymetli buluyorum ve inşallah burada alınan kredilerin en iyi şekilde kullanılması, sağlanan desteklerin en iyi şekilde kullanılması ve onun sonucunun alınmasının da elbette hep beraber takipçisi olacağız."

Savunma sanayiinde dev iş birliği! Bakan Uraloğlu açıkladı: Seçilecek olan firmalara kredi verilecek 3

Bakan Uraloğlu, konuşmasının sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ve KOSGEB’e teşekkür ederek; söz konusu protokolün tüm sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 milyon kişi o günü bekliyor! Yüzde 25 zamlandı10 milyon kişi o günü bekliyor! Yüzde 25 zamlandı
2,5 ay eğitim aldı mesleğini bırakıp bu işe başladı!2,5 ay eğitim aldı mesleğini bırakıp bu işe başladı!

Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Arda Turan'lı Shakhtar'ın nefesi final için yetmedi

Arda Turan'lı Shakhtar'ın nefesi final için yetmedi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

1 Temmuz’da başlıyor! Zincir marketlerde zorunlu olacak

1 Temmuz’da başlıyor! Zincir marketlerde zorunlu olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.