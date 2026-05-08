Savunma sanayiinde dev iş birliği! Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Seçilecek olan firmalara kredi verilecek'

UIaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Savunma, Uzay ve Havacılık Sanayiinde KOBİ’ler İçin Finansman Desteği" imza töreninde konuştu. İmza töreni, SAHA EXPO 2026 kapsamında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’nin (TÜRKSAT) de taraf olduğu iş birliği protokolü ile savunma, havacılık ve uzay sanayisi için önemli bir adım daha atıldı.

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Girişimcilerimizi desteklemek gerçekten çok kıymetli. Bu anlamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın başlatmış olduğu uygun kredilerle sektörü destekleme girişimi noktasında kendilerini tebrik ediyorum. Bu sektörler, savunma sanayinden havacılığa kadar, bütün hızlı tren teknolojilerine kadar, bunlar birbirini besleyen, birbirini tetikleyen sektörler... Biz de TÜRKSAT olarak 6A’yı yine yerli ve milli olarak üretip geçen yıl devreye almıştık. Şimdi yine Türksat'ın ilgili sektörlerinde aynı şekilde bir kredi verilmesi noktasında -uygun şartlarla- seçilecek olan firmalara belli sektörlerde kredi verilecek. Alt sektörleri beslediğiniz ölçüde çok daha yukarıya doğru, uzaya doğru, havaya doğru gitme imkanınız olur. Onun için çok kıymetli buluyorum ve inşallah burada alınan kredilerin en iyi şekilde kullanılması, sağlanan desteklerin en iyi şekilde kullanılması ve onun sonucunun alınmasının da elbette hep beraber takipçisi olacağız."

Bakan Uraloğlu, konuşmasının sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a ve KOSGEB’e teşekkür ederek; söz konusu protokolün tüm sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu.