FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Savunma ve havacılık şirketleri şubatta yatırımcısını üzdü

Savunma ve havacılık şirketleri şubatta yatırımcısını üzdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri, şubat ayında yatırımcısına kaybettirdi.

Savunma ve havacılık şirketleri şubatta yatırımcısını üzdü

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri şubat ayında değer kaybetti.

Analistler, şubat ayının hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık hisselerinin koronavirüs salgınının talebi azaltacağı,sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin de hisse fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 18,7 ile Fransız Airbus oldu.

Şirket, 2019 sonu itibarıyla 1,36 milyar avro zarar açıkladı. Analistler, Airbus'ın zarar açıklamasıyla birlikte hisse performansının da olumsuz etkilediğini belirterek, şirketin yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla birlikte 3,6 milyar avro para cezasına çarptırılmasıyla zarar açıkladığına dikkati çekti.

Şirketin, savunma grubunda küçülmeye gidip işten çıkarmalar yapacağına dair haberler de hisselerini etkiledi. Airbus'ın ardından İtalyan Leonardo yüzde 17,4, ABD'li şirket Raytheon Company yüzde 14,7, Boeing ve F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin yüzde 13,6 değer kaybetti.

Boeing de Airbus gibi 2019 yılını zararla kapattı. Şirket, 23 yıl aradan sonra ilk kez yıllık finansal kayıp yaşadı ve 2019 yılını 636 milyon dolar zararla tamamladı. Analistler, şirketin 1997'den beri ilk defa kayıp yaşadığı vurgulayarak,Etiyopya ve Endonezya'da düşen "737 Max 8" tipi uçakların uçuşunun durdurulmasından sonra Boeing'in gelirinin yüzde 37 düştüğüne dikkati çekti.

Boeing'in yeni uçağına yönelik talebin az olacağına yönelik öngörüler de şirketin hisselerinin değer kaybetmesine neden olan etkenler arasında yer alıyor.

ABD'li United Technologies yüzde 13,1, Northrop Grumman yüzde 12,2, General Dynamics yüzde 10,7, Fransız Thales yüzde 8,5, İngiliz BAE Systems yüzde 3,6 değer kaybetti.

Yıllık bazda tek kazandıran BAE Systems

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri hisse senedi piyasalarında yılın iki ayında da kötü bir performans sergiledi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla mart ayında olduğu gibi Airbus kaybettirdi. Airbus'ın hisseleri yıllık bazda yüzde 17,2 azaldı. Airbus'ın ardından Boeing yüzde 15,5, Raytheon Company yüzde 14,2, United Technologies yüzde 12,8, Leonardo yüzde 11,6, General Dynamics yüzde 11,1, Lockheed Martin yüzde 5, Northrop Grumman yüzde 4,4, Thales yüzde 1,9 azalış kaydetti.

Yıllık bazda tek kazandıran ise BAE Systems oldu. İngiliz şirket, söz konusu dönemde yüzde 7,7 değer kazandı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinin Şubat 2020 ve 2019 sonu getirileri şöyle:

sirket


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
MEB'den 'ek ücret' açıklamasıMEB'den 'ek ücret' açıklaması
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havacılık şirketleri, hisse,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

Bakan Selçuk açıkladı! Askıya alındı

İkinci koronavirüs vakasıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İkinci koronavirüs vakasıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Benzinde ikinci büyük indirim geliyor

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı

Stok sıkıntısı da zam da yok

Stok sıkıntısı da zam da yok

Koronavirüs nedeni ile tatili iptal olan vatandaş ne yapacak? İşte cevabı...

Koronavirüs nedeni ile tatili iptal olan vatandaş ne yapacak? İşte cevabı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

Kayseri'de TOKİ çekilişi!

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MEB'den 'ek ücret' açıklaması

MEB'den 'ek ücret' açıklaması

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

TEB Konut Kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü

Konut Kredisi faizlerini 0.97'ye düşürdü

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Tarım Kredi marketlerinde fiyat artışı yok

Marketlerimizde fiyat artışı yok

Koronovirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımında büyük düşüş

İstanbul'da koronavirüs virüs tedbiri!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.