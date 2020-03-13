Savunma ve havacılık şirketleri şubatta yatırımcısını üzdü

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri şubat ayında değer kaybetti.

Analistler, şubat ayının hisse senedi piyasalarında işlem gören savunma ve havacılık şirketleri için zor bir dönem olduğunu belirti. Savunma ve havacılık hisselerinin koronavirüs salgınının talebi azaltacağı,sektörün 2020'de büyüyeceğine ilişkin umutları boşa çıkaracağına dair endişelerle olumsuz etkilendiğini ifade eden analistler, salgın nedeniyle hava yoluyla yapılan seyahatlerin azalacağına dair endişelerin de hisse fiyatlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri arasında şubat ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 18,7 ile Fransız Airbus oldu.

Şirket, 2019 sonu itibarıyla 1,36 milyar avro zarar açıkladı. Analistler, Airbus'ın zarar açıklamasıyla birlikte hisse performansının da olumsuz etkilediğini belirterek, şirketin yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla birlikte 3,6 milyar avro para cezasına çarptırılmasıyla zarar açıkladığına dikkati çekti.