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Sayıları hızla artmıştı: Bungalovda dudak uçuklatan fiyat! 70 bin TL'nin üzerinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 13:59
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Son zamanlarda hızla artan ve tatilcilerin tercihlerinin başında yer alan bungalovlarda bayram hareketliliği... Kurban Bayramı tatilinde bungalovların ücretleri ise 70 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

Sayıları hızla artmıştı: Bungalovda dudak uçuklatan fiyat! 70 bin TL'nin üzerinde

Kurban Bayramı’nı Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bungalovlarda geçirmek isteyen vatandaşlar, 9 günlük tatil için 70 bin liranın üzerinde ücret ödüyor. 5 bine yakın bungalovlarda doluluk oranının yüzde 95 olduğunu belirten SAVİBU Başkanı Ali Safa Alaçam, “Bayram tatilinde iki gece konaklama ücreti 15 ila 30 bin arasında bir hafta, 9 günlük tatil ise 70 binin üzerine çıkıyor” dedi.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor.

9 GÜNLÜK KONAKLAMA ÜCRETİ 70 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Kurban Bayramı öncesinde de bölgede bulunan 5 bine yakın bungalovda yüzde 95 oranında doluluk sağlandı. Vatandaşın ilk tercihleri arasında yer alan bungalovların 9 günlük fiyatı ise adeta dudak uçuklatıyor. 2 gecelik konakla ücreti 15 ila 30 bin lira arasında değişirken bir haftalık ve 9 günlük konaklama ücreti ise 70 bin liranın üzerine çıkıyor.

“BAYRAM TATİLİNDE İKİ GECE KONAKLAMA ÜCRETİ 15 İLA 30 BİN ARASINDA”

Doluluk oranın yüzde 95 olduğunu belirten Alaçam, “Bayram tatilinde iki gece konaklama ücreti 15 ila 30 bin arasında bir hafta, 9 günlük tatil ise 70 binin üzerine çıkıyor. Sapanca’da konakla üzerine çok fazla çeşit mevcut 5 bine yakın konaklanacak yerler bulunuyor. BU evlerin her birinde misafirlerimize özel alanlarda hizmet veriyoruz. Müstakil yüzme havuzu, ateş çukuru, barbekü, iç mekandaki ferah ortamlar doğa manzarasına karşı bir şekilde vakit geçiriyorlar. Sapanca’da tatil yapmanın en güzel avantajlarından bir tanesi de üst mahallelerde bulunan işletmelerimiz. Çünkü onlar 300 rakımda ve klimaya ihtiyaç duymadan ufak bir esintiyle vakit geçirmelerine imkan sağlıyor” dedi.


Express


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bungalov fiyat
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