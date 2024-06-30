Sayılı gün kaldı! Milyonların maaşı değişiyor! Kök maaş, refah payı, seyyanen zam... SGK Uzmanı yeni maaşları tek tek hesapladı

Son dakika: SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin gözü kulağı temmuz ayında değişecek maaşlarında. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle emekliler enflasyon farkının üstüne refah payı artışı ya da seyyanen zam gibi iyileştirmeler beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan hayalleri suay düşerecek açıklama geldi. Işıkhan refah payı için bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Refah payı olmadan emeklileri nasıl bir zam bekliyor?

BAKAN IŞIKHAN KAPILARI KAPATTI

Bakan Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" dedi.

Sözcü TV yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, "Emeklinin beklentisi ayrı emekliyi bekleyen ayrı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, refah payıyla ilgili gündemlerinin olmadığını söyledi. Refah payı gündem yok ama vatandaşın gündeminde olacak" değerlendirmesini yaptı.

"REFAH PAYI İKİ YILDIR DÜZENLİ VERİLİYORDU"

Sevinç şu ifadeleri kullandı:

"Refah payı aslında TÜFE artışının üzerine verilen oran. Son 2 yıldır düzenli olarak veriliyordu. Daha önce de düzensiz veriliyordu. Refah payının temel amacı TÜFE'den ve büyümeden pay veriliyor ya da TÜFE bu ama hissedilen TÜFE daha fazla. Aradaki farkı dengeleme amaçlı veriliyor. Ocak 2023'te refah payı yüzde 14.41 verildi. Temmuz 2023'te yüzde 5.23 verildi. Ocak 2024'te yüzde 7.25 verildi.

"BU YIL YÜZDE 4.5-5 ARASINDA REFAH PAYI BEKLİYORDUM"

Ben bu yıl yüzde 4.5-5 arasında refah payı bekliyordum. Emekli aylıklarında ortalama 600-700 TL artış demekti. Refah payı kanunla çıkıyor. Yüksek enflasyon döneminde bu telafi önemli. Açıklama o ki böyle bir gündemimiz yok.

MAAŞ TABLOSU NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcutta 8 bin TL alan SSK -Bağkur emeklisine temmuzda tahmini 10.030 TL alacak. Yüzde 5'lerde bir refah payı olsaydı maaşı 10 bin 400 TL olacaktı. Kök aylığı 10 bin TL olanların maaşı temmuzda tahmini 12 bin 540 TL'ye yükselecek.

En düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin 690 TL'yi bulabilir. Emekliler arası zam oranı eşitlenmezse en düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin TL'ye düşebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük aylık artacak mı? Düzenleme yapılmazsa emeklilerin dörtte biri aynı almaya devam edecek.

En düşük emekli aylığını artırmak gerekecek.







