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Sayım başladı! Maliye gözünü alkollü içecek sektörüne dikti; talimat Bakan Mehmet Şimşek'ten

17.11.2024 12:50
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Alkollü içecek imalatı yapan firmalar için düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektördeki kayıt dışılıkla ilgili harekete geçti. 22 ilde, alkollü içecek imal eden 100 adreste eş zamanlı fiili envanter sayımı başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sayım sonucu haklarında tespit yapılan mükelleflerin vergi incelemesine alınacağını bildirdi.

Sayım başladı! Maliye gözünü alkollü içecek sektörüne dikti; talimat Bakan Mehmet Şimşek'ten

Maliye gözünü alkollü içecek sektöründeki kayıt dışılığa dikti. Yazın sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ildeki adreslerinde eş zamanlı fiili sayım yapmıştı. Şimdiyse alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter sayımı yapılıyor. Tütün ve alkollü içecek sektöründe sayım yapılan şirketler, toplam ciroları 100 milyar lirayı bulan büyük firmalardan oluştu.

TALİMAT BAKAN ŞİMŞEK'TEN

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla sektörlerdeki kayıt dışılığa yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlık, tütün ve tütün mamulleri sektörünün ardından gözünü alkollü içecek imalatı yapan firmalara çevirdi.

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Ekipler, yaz aylarında sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde eş zamanlı fiili sayım yapmıştı.

FİRMALARIN 100 MİLYAR LİRALIK CİRO HACMİ VAR

Vergi Denetim Kuruluna bağlı yaklaşık 200 vergi müfettişi ile Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan ekipler, şimdi de alkollü içecek imalatı yapan firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter çalışması başlattı.

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Tütün ve alkollü içecek sektöründe fiili envanter çalışmasıyla bu yıl stokları sayılan şirketler çoğunlukla büyük mükelleflerden oluştu. Bu şirketlerin ciro toplamının yaklaşık 100 milyar lira hacme sahip olduğu belirlendi.

TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERİLERİNDEN FAYDALANILDI

Denetimlerde, sektördeki kayıt dışı alım ve satım yapılması, kaçak içki üretimi ve envanter değerleme işlemlerinin mevzuata uygun gerçekleştirilmemesi gibi sebeplerle ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, KDV ile diğer vergiler yönünden oluşan muhtemel vergi kayıp ve kaçağının varlığı araştırılıyor.

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Çalışmalar sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından alınan verilerden de yararlanıldı. Sayım yapılan riskli mükelleflerin belirlenmesinde bu veriler de dikkate alındı.

BAKAN ŞİMŞEK: HAKLARINDA TESPİT YAPILAN MÜKELLEFLER VERGİ İNCELEMESİNE ALINACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik yürütülen mücadele kapsamında saha çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

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"Vergide adalet ve verimlilik ilkemiz çerçevesinde kayıt dışı faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin saha denetimlerimiz derinleşiyor. Fiili envanter sayımı sonucunda haklarında tespit yapılan mükellefler vergi incelemesine alınacak. Tüm sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek denetimsiz hiçbir alan bırakmıyoruz."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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