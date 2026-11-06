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Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması: 2027'de oranlar değişmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV'nin genel oranlarında artış planlanmadığını açıkladı. Şimşek, emeklilere yönelik çalışmalarla ilgili de konuştu.

Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması: 2027'de oranlar değişmeyecek

Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Konuşmasında emeklilere yönelik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"BENİM BİR RAKAM ZİKRETMEM BU AŞAMADA DOĞRU OLMAZ"

"Bugüne kadarki değerlendirmelerimize göre yapılacak düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacak. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek. Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, ilgili birçok kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem bu aşamada doğru olmaz. Çünkü işin bir de tedbir boyutu olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan transferlerde bir artış zaten dikkatinizi çekmiştir. Fakat nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum."

Bakan Şimşek ten vergi açıklaması: 2027 de oranlar değişmeyecek 1

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Toplantının ardından AA muhabirinin, "sözü edilen tedbirin vergi artışı anlamına gelip gelmediği" sorusu üzerine Bakan Şimşek, "2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi genel oranlarında bir artış gündemimizde yoktur." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek vergi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vergiler le insanlara nefes alacak alan dahi bırakıyorsunuz. vatandaşın cebindeki para ile devleti sokaktaki simitçi de yönetir yazıklar olsun size
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