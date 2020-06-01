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'Sayısal oyunlar' internetten de oynanabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, internet aracılığıyla süper sayısal oyunların oynatılmasına saat 00.00 itibarıyla başlanılacağını bildirdi.

'Sayısal oyunlar' internetten de oynanabilecek

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, internet aracılığıyla süper sayısal oyunların oynatılmasına saat 00.00 itibarıyla başlanılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten süper sayısal oyunlara (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, sanal bayilerin teknik altyapıları üzerinden internet aracılığıyla bu oyunların oynatılmasına bugün gece yarısı itibarıyla başlanacak. Sayısal oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri, süper sayısal oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacak.

ÇEKİLİŞLER İNTERNET SİTESİNDEN CANLI YAYINLANACAK

Sayısal oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara hariç olmak üzere) süper sayısal oyunlar için de geçerli olacak.

Ancak, Süper On Numara oyunu için idarece her gün saat 20.15'te ayrı bir çekiliş yapılacak. Bu kapsamda, pazartesi günleri Süper On Numara için saat 20.15, Sayısal On Numara için de saat 21.15'te ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecek.

İdarenin Kızılay Binası'nda halka açık olarak ve noter huzurunda yapılacak çekilişler, internet sitesinden canlı yayınlanacak ve akabinde arşivden izlenebilecek.

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