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Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Memurlara 2012 yılından beri yapılan 'giyim yardımı'nın Sayıştay'a takıldığı öğrenildi. Sayıştay'ın 2021 yılında ödenen giyim paralarını faiziyle geri istediği, ödemeyene haciz gönderileceği aktarıldı. İlk uygulamanın ise DSİ çalışanlarına yönelik olduğu belirtildi.

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek
Hande Dağ

Memurlara yönelik giyim yardımı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre; Sayıştay, koruyucu giyim eşyaları da dahil olmak üzere memurlara ayni olarak ödenen 'giyim yardımı' paralarını 'kamu zararı' sayarak zimmet çıkardı. İlk kararın Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde çalışan memurlara uygulandığı belirtilirken Sayıştay, DSİ yönetiminden 2021'de ödediği giyim yardımı paralarını her bir memurdan faiziyle birlikte geri almasını, ödemeyenlere haciz gönderilmesini istediği aktarıldı. Temyiz dahil tüm süreçleri sona ererek kesinleşen kritik kararın, memura giyim yardımı yapan tüm kamu kurumlarını kapsayacağı, uygulamadan 250 bin memurun olumsuz etkileneceğinin ifade edildiği belirtildi.

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687 MEMURA 4.3 MİLYON TL ZİMMET

Kamudaki işçilere yıllardır yapılan eldiven, şapka, su-ısı geçirmeyen bot, mont, yelek gibi çeşitli koruyucu kıyafetler için giyim yardımının ilk defa 2012'de memurlara da verilmeye başlandığı aktarıldı. Memurların, Hakem Kurulu kararıyla ilk toplu sözleşmede elde ettiği giyecek yardımı hakkının ilk olarak enerji, sanayi, madencilik hizmet kolunda çalışan memurlara uygulandığı belirtildi. Daha sonra bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, ardından kültür-sanat, ulaştırma ve son olarak da tarım ve ormancılık hizmet kollarıyla tüm kamuya yayıldığı ifade edildi.

Sayıştay'ın, 2021'deki denetimlerinde 'kıyafet yardımı' adı altında birçok kurumda yapılan ödemelerle kamunun zarara uğratıldığı tespitini yaptığı aktarıldı. Sayıştay denetçilerinin bu raporlarına itirazlar geldiği vurgulanırken fakat 11 kişilik Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 7 oyla DSİ’deki giyim yardımı ödemesinin haksız olduğu sonucuna varıp 687 memura 4 milyon 383 bin lira zimmet çıkardığı belirtildi. Sayıştay'ın, bu paraların her bir memurdan faiziyle birlikte alınmasına ilişkin emri DSİ’ye gönderdiği aktarılırken diğer kurumlardaki incelemelerin de devam ettiğinin bildirildiği belirtildi.

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EMEKLİYE AYRILMIŞ MEMURLARA DA UYGULANABİLİR

DSİ dışındaki diğer kurumlardaki memurlara ödenen giyim yardımlarıyla ilgili Sayıştay sürecinin devam ettiği vurgulanırken Sayıştay’ın diğer kurumlar için de kamu zararı ve zimmet kararları almasının beklendiği aktarıldı.

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Birçok kurumda 2022 ve 2023’te giyim yardımı ödemelerin sürdüğü, bazı kurumların 2024 ve 2025’te de giyim yardımı verdiği, dolayısıyla her bir memura her yıl için ortalama 20 bin TL civarında zimmet çıkabileceğinin bildirildiği ifade edildi. Yetkililerin, zimmet ve icra kararlarının emekliye ayrılmış memurlara da uygulanacağına, bunun yanı sıra vefat etmiş memurların varislerine kadar uzanabileceğine dikkat çektiği aktarıldı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Memur Sayıştay
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