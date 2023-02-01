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Schengen vizesinde yeni dönem! Resmen kabul edildi: Artık pasaportlara basılmayacak...

01.02.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti. Teklif yasalaştığında başvurular tek platform üzerinden yapılabilecek, vizeler pasaportlara basılmayacak.

Schengen vizesinde yeni dönem! Resmen kabul edildi: Artık pasaportlara basılmayacak...

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti.

AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.

Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.

AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.


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schengen vizesi

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