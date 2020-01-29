Schneider Electric geleceğin çözümlerini Eskişehir'de tartıştı

İSTANBUL(AA) - Schneider Electric, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunmak üzere deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde ve Digit4Anatolia’nın katkılarıyla düzenlenen Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer aldı ve sektör uzmanlarıyla yeni dijital çağda başarıyı getirecek çözümler hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, "Dijital dönüşüm çağı büyük bir hızla hayatımızın her alanını yeniden tasarlamamızı gerektiriyor. Bağlanabilirlik, öngörülebilirlik ve sadelik yeni dijital ekonominin kritik yapı taşları olarak karşımıza çıkıyor. Schneider Electric olarak biz bu süreci devrim niteliği taşıyan iş modellerine ve gelişim gösterilebilecek yeni çalışma alanlarına dönüştürebileceğimize inanıyoruz. Bu alana öncülük eden bir kurum olarak bu alandaki tüm ürün ve çözümlerimizi EcoStruxure mimarimiz ile bir Endüstri 4.0 uygulamasının tüm katmanlarını içerecek şekilde geliştiriyoruz" dedi.