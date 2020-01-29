FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Schneider Electric geleceğin çözümlerini Eskişehir'de tartıştı

Schneider Electric geleceğin çözümlerini Eskişehir'de tartıştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül: -"Bu süreci devrim niteliği taşıyan iş modellerine ve gelişim gösterilebilecek yeni çalışma alanlarına dönüştürebileceğimize inanıyoruz" -"Bu alana öncülük eden bir kurum olarak bu alandaki tüm ürün ve çözümlerimizi EcoStruxure mimarimiz ile bir Endüstri 4.0 uygulamasının tüm katmanlarını içerecek şekilde geliştiriyoruz"

İSTANBUL(AA) - Schneider Electric, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunmak üzere deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde ve Digit4Anatolia’nın katkılarıyla düzenlenen Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer aldı ve sektör uzmanlarıyla yeni dijital çağda başarıyı getirecek çözümler hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, "Dijital dönüşüm çağı büyük bir hızla hayatımızın her alanını yeniden tasarlamamızı gerektiriyor. Bağlanabilirlik, öngörülebilirlik ve sadelik yeni dijital ekonominin kritik yapı taşları olarak karşımıza çıkıyor. Schneider Electric olarak biz bu süreci devrim niteliği taşıyan iş modellerine ve gelişim gösterilebilecek yeni çalışma alanlarına dönüştürebileceğimize inanıyoruz. Bu alana öncülük eden bir kurum olarak bu alandaki tüm ürün ve çözümlerimizi EcoStruxure mimarimiz ile bir Endüstri 4.0 uygulamasının tüm katmanlarını içerecek şekilde geliştiriyoruz" dedi.

Gül şunlara dikkati çekti:

"EcoStruxure; enerji, otomasyon ve yazılımı bir araya getirerek üretimin güvenli, verimli, güvenilir, bağlı ve sürdürülebilir olmasını garanti altına alan bir mimari. Bağlantılı Ürünlerden, uç kontrol ve uygulamalara, analitik&servislere kadar her seviyede inovasyon sunmak için IIoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarında çözüm ve hizmetler sunuyor. Böylece uçtan uca bir sistem bütünlüğü sağlayan EcoStruxure platformu, operasyonların akıllı, verimli, güvenilir ve kârlı olmasını sağlıyor. Kurumlara eşsiz bir rekabet avantajı ve yüksek performans getiren bu teknolojileri ülkemize sunmaktan ve bu sayede gelişiminde öncü bir rol üstlenmekten mutluluk duyuyoruz."

Schneider Electric’in ürün ve çözümleri ile birlikte fabrikalarında yarattığı dönüşüm büyük ilgi topladı. Şirket, 2020 yılına dek tesislerinin %100’ünü dijital olarak dönüştürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Fransa’daki Le Vaudreuil fabrikası, mevcut fabrikaların üretim hızını aksatmadan yeni teknolojilerle başarıyla dönüştürülebileceğini gözler önüne seriyor.100 otomatik montaj hatlarına sahip bu fabrika, yeni yazılım modülleri ve IIoT ile önemli avantajlar kazandırıyor. Fabrikada bakım üretkenliğini artırmak için artırılmış gerçeklik, öngörücü bakım yapmak için bağlı nesneler ve enerji tasarrufu için entegre bina yönetimi kullanılıyor. Artırılmış gerçeklik bakım aracı tek başına üretkenlikte yüzde 2 ile 7 arasında kazanç sağlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Kilosu 5 TL’den 20 TL'ye çıktıKilosu 5 TL’den 20 TL'ye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Schneider Electric,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan önemli uyarılar

Toyota, Çin’deki fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacak

Toyota, Çin’deki fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BUTSO Başkanı Keyik: Coronavirüs mermer sektörünü etkileyecektir

BUTSO Başkanı Keyik: Coronavirüs mermer sektörünü etkileyecektir

İki hafta öncesine kadar kilosu 5 TL’den satılan hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar yükseldi

Kilosu 5 TL’den 20 TL'ye çıktı

İMOB’u ziyaret eden uluslararası profesyoneller yüzde 16 arttı

İMOB’u ziyaret eden uluslararası profesyoneller yüzde 16 arttı

Bakan Pekcan: “Habur Gümrük Kapısının 2020 sonuna yetiştirilmesini istiyorum”

Bakan Pekcan: “Habur Gümrük Kapısının 2020 sonuna yetiştirilmesini istiyorum”

Kardelen’den eğitime katkı

Kardelen’den eğitime katkı

KOSGEB’den Kobilerine 100 bin lira faizsiz destek kredisi

KOSGEB’den Kobilerine 100 bin lira faizsiz destek kredisi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.