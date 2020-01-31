Schneider Electric'te atama

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Satış Operasyonları Direktörlüğü görevine Mahmut Dede getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya önde gelen firmalarından Schneider Electric'in Orta Doğu ve Afrika Satış Operasyonları Direktörlüğü görevine Mahmut Dede'nin atandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Dede, yeni görevi kapsamında satış süreçlerini optimize etmek, satış programlarını ve işletim modellerini geliştirmek ve uygulamaktan sorumlu olacak.

Kariyerine 2009 yılında başlayan ve 2011 yılında Schneider Electric'e katılan Dede, enerji verimliliği, güç çözümleri, pano üreticileri kanal yönetimi gibi alanlarda görevler üstlendi.

Dede, yeni görevine atanmadan önce Nisan 2017'de Schneider Electric Türkiye Bayi Kanalı ve Ticari Politikalar Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza attı.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki eğitiminin ardından 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Dede, 2009 yılında ETH Zürih Üniversitesi'nde Yönetim, Teknoloji ve Ekonomi programını tamamladı.

