FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Scooter kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda... Milyonları ilgilendiriyor

Scooter'larla ilgili yeni bir düzenlemenin yolda olduğu öğrenildi. Kuralsızlıklar nedeniyle yaşanan sorunlar tepki çekince Meclis duruma el arttı. Buna göre scooter'lar için plaka ve sigorta konusu gündemde.

Scooter kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda... Milyonları ilgilendiriyor
Hande Dağ

Scooter'lar sadece caddede, sokakta değil, çocuk parkında ve kaldırımda da kullanılıyor. Ancak bazılarının ters yönden gelmesi bazılarının da kırmızı ışıkta geçmesi gibi kuralsızlıklar scooter'lara yönelik tepkiyi artırmıştı. Son olarak Meclis duruma el attı. Yakında sıkı bir denetim geleceği öğrenildi.

s1

Show Haber'de yer alan habere göre; caddede, sokakta, sahilde, parkta hatta kaldırımda scooter'lar her yerde görülebiliyor. Ancak herkes kuralsızlıktan şikayetçi ama artık scooter'lara da çeki düzen gelecek.

s2

Türkiye'de yaklaşık 100.000'e yakın scooter bulunuyor. Elektrikli scooter kullanıcı sayısı da 8 milyon. Scooter'larla ilgili yeni bir yasa da gündemde.

SCOOTER'LARA PLAKA TAKILMASI GÜNDEMDE

Bu yasanın en önemli maddelerinden biri artık plakasız olan scooter'lara plaka takılması. Milyonları ilgilendiren düzenleme TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Bu hafta genel kurula gelecek.

s3

Scooter'larla ilgili en çok şikayet trafikte yapılan hatalardı. Ters yöne girme ya da kırmızı ışıkta geçme gibi. İşte plaka takılması ile birlikte artık bu hataların da bir nebze önüne geçilmiş olacak. Çünkü o plaka sahiplerine ceza yazılabilecek.

s4

SİGORTA YAPILMASI

Öte yandan scooter'lara şu an şirketler sigorta yapmıyor. Kaza giderleri cepten ödeniyor. Yasayla birlikte bu sorunun da çözüleceği kaydedildi.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muş! "Türkiye'ye hatırlatıyoruz"Yer: Muş! "Türkiye'ye hatırlatıyoruz"
İşçiler ve belediye başkanı arasında gerilim!İşçiler ve belediye başkanı arasında gerilim!

Anahtar Kelimeler:
scooter elektrikli scooter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

Kahreden haber! 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaşamla mücadele veriyor

'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Şimdi de...

'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilmişti! Şimdi de...

Otomotiv devi koltuk satmaya başladı! Fiyatı 53 bin TL

Otomotiv devi koltuk satmaya başladı! Fiyatı 53 bin TL

Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

'Fiyat çok uygun' Tanesini 10 TL'ye satıyor!

'Fiyat çok uygun' Tanesini 10 TL'ye satıyor!

8 bin TL için yaptı! Bir işlem tutuklanmasına neden oldu

8 bin TL için yaptı! Bir işlem tutuklanmasına neden oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.