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'Seçenek değil zorunluluk' Bakan Işıkhan duyurdu! O iş yerlerine 5 milyar liradan fazla teşvik

02.03.2025 13:42
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği teşviki kapsamında 2019 yılından 2024'ün Kasım ayına kadar 5 milyar liralık destek sağladıklarını bildirdi.

'Seçenek değil zorunluluk' Bakan Işıkhan duyurdu! O iş yerlerine 5 milyar liradan fazla teşvik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, iş sağlığı ve güvenliğini bir seçenek değil, zorunluluk olarak gördüklerini belirtti.

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"5 MİLYAR LİRADAN FAZLA TEŞVİK SAĞLADIK"

Sağlıklı ve güvenceli istihdamı her zaman en güçlü şekilde destekleyeceklerini vurgulayan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunca çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz. 2019 yılı ile 2024 Kasım ayı arasında 5 milyar liradan fazla teşvik sağladık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, geçen yıl ocak-kasım döneminde ise 2 bin 704 iş yerinin söz konusu teşvikten yararlandığını ve toplam 108 milyon 852 bin 618 liralık destek sağlandığını bildirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
destek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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