Seçil Erzan davasında yeni sayfa açılıyor: Mahkeme kabul etti! Hazine ve Maliye Bakanlığı müdahil oluyor

Son dakika haberi: Türkiye günlerce hatta aylarca Seçil Erzan'ın başrolünde olduğu dolandırıcılık davasını konuştu. Şimdi de davada önemli bir gelişme yaşandı.

252 YIL HAPİS CEZASI

Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılaması sürüyor. Seçil Erzan, "yüksek getirili gizli fon" davasında 252 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aktarılanlara göre davaya Hazine ve Maliye Bakanlığı katılma talebinde bulundu. Adliye muhabiri Fahrettin Öztürk, mahkemenin, bakanlığın 'suçtan zarar görme' ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul ettiğini yazdı.

Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı da davaya müdahil oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır