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Seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı! 20 yıl sonra el değiştiren belediyede ilk gündem personel maaşları: "Beklemeden yapılsın"

02.04.2024 13:37
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey'in öncelikli gündemi personel maaşları oldu. Doğup büyüdüğü köyde coşkuyla karşılanan Bozbey'in maaş çağrısı heyecan yarattı.

Seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı! 20 yıl sonra el değiştiren belediyede ilk gündem personel maaşları: "Beklemeden yapılsın"

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazanmayı başardığı büyükşehirlerden biri Bursa oldu. 2004'ten bu yana AK Parti'nin elinde olan Bursa, Cumhuriyet tarihinde ilk kez CHP'li bir belediye tarafından yönetilecek. Yeni Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ilk ziyaretlerinden biri memleketi Özlüce köyüne gerçekleştirdi. Burada Bozbey'in gündeminde personel maaşları vardı.

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Resmi olmayan sonuçlara göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin Özlüce Mahallesi’nde düzenlediği iftar programına katıldı. Özlüceli olan Bozbey, ailesi ve yakın çevresinin de bulunduğu iftarda mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılandı. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, 17 ilçe başkanı, belediye başkanları, başkan adayları, parti örgütü ve vatandaşların yer aldığı iftar yemeğinin ardından mahalle sakinlerine seslenen Bozbey, konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Özlüce’de doğup büyüdüğünü belirtirken gözyaşlarını tutamayan Bozbey’e vatandaşlar ’’Özlüce seninle gurur duyuyor’’, ’’Büyük başkan’’ sloganlarıyla destek verdi.

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’’SEÇİMİN KAZANANI İSİMSİZ KAHRAMANLAR’’

’’Çamurlarını çiğnediğim, yalın ayak dolaştığım, tarlalarında su suladığım, sokaklarında oynadığım, çocukluğumun geçtiği bu güzel topraklardan tüm ülkeme selam olsun’’ sözleriyle konuşmasına başlayan Bozbey, ’’5 sene önce yarım kalan hikayemizi tamamlayarak buradan sizlere seslenmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Sevgili eşim, ailem, yağmur çamur demeden aylarca çalışan ekip arkadaşlarım, partimizin her bir ferdi ve ismini dahi bilmediğim gönül dostlarım; kısacası bize inanan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu seçimin kahramanı sizler ve isimsiz kahramanlardır. Kazanan sizsiniz, kazanan Bursa’mız’’ ifadelerini kullandı.

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’’NİLÜFERLİLERE SELAM OLSUN’’

Bozbey, 20 yıl boyunca görev yaptığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetlerini şehrin diğer 16 ilçesindeki tanıdıklarına anlatarak kendisini ve hizmetlerini tanıttığını belirttiği ilçe sakinlerine teşekkür ederek, ’’Nilüferlilerin hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Diğer ilçeleri arayıp, bizi anlatıp oy istediniz. İyi ki sizlerle birlikte 20 sene çalışıp Nilüfer’i Avrupa’nın en iyi kentlerinden biri yapmışız. Bursa’nın 16 ilçesine de Nilüfer’deki hizmetleri götüreceğiz’’ dedi.

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SEÇİLİR SEÇİLMEZ MAAŞ ÇAĞRISI YAPTI

Mazbata töreni için kanuna dayalı yönetmeliği beklediklerini ancak bir an önce almak istediklerini söyleyen Bozbey, mevcut Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine seslenerek, "Mazbata teslim edilinceye kadar kamusal anlamda yapılması gereken ödemeleri yapabilirler. Tüm personelin bayramdan önce maaşlarının ve varsa haklarının ödenmesini istiyorum. Bunların haricindeki hiçbir harcamaya imza atmamalarını istiyorum. Eğer yapılırsa biz geldiğimizde hesabını sormak zorunda kalırız. Bu kente en güzel hizmetleri vermek zorundayız ve vereceğiz. Gazamız mübarek olsun" dedi.

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’’PERSONELİMİZ MÜSTERİH OLSUN’’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 13 bin 200 personele de seslenen Bozbey, ’’Çalışan arkadaşlarıma mesaj gönderiyorum; hiç merak etmeyin size destek ve sahip çıkacak Mustafa ağabeyiniz geliyor. Sizlerle beraber çok güzel işler başaracağız. Göreceksiniz, hep birlikte çalışarak Bursa’mızın insanlarını birlikte gülümseteceğiz’’ dedi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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seçim Bursa maaş mustafa bozbey
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