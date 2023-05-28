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SEÇİM OY ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip! Seçim oy oranları son durum

28.05.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim oy oranları için geri sayım heyecanı başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları bugün belli olacak. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turu gerçekleştirildi. İlk turda hiçbir aday istenilen oranı yakalayamadığı için bugün tüm seçmenler ikinci tur için sandık başına gitti. Oy verme işlemini gerçekleştiren vatandaşlar heyecanla seçim oy oranlarını beklemeye başladılar. Peki, seçim oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanır?

SEÇİM OY ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip! Seçim oy oranları son durum

Seçim oy oranı, 28 Mayıs 2023 tarihinde yoğun ilgi gören konulardan biri oldu. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için tüm seçmenler sandık başına giderek oy verdiler. Oy verme işlemini gerçekleştiren vatandaşlar heyecanla 28 Mayıs seçim sonuçlarını beklemeye başladılar. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

SEÇİM OY ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları bugün belli olacak. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü sandık başına giderek oy kullanıyor. Oy verme işlemi saat 08:00’da başladı ve 17:00’a kadar devam edecek.

Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

seçim-sonuçları-canlı-takip

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz seçimde YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı ve yasaklar sona ermişti.
YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu.

cumhurbaşkanı-seçim-sonuçları

Yener açıklamasında, "14 Mayıs’taki seçimlerde bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimdeyse sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken sürede sonuçlanacağını düşünmekteyiz. Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." dedi.

SEÇİM YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.
Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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