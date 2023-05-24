FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? Kuyumcular açıkladı, yüzde 25’e geriledi! ‘Aşırı düşüş olmayacak…’

Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? Kuyumcular açıkladı, yüzde 25’e geriledi! ‘Aşırı düşüş olmayacak…’

24.05.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları için 14 Mayıs sonrası düşüş hız kazanırken 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimleri öncesinde kuyumculardan yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. Gram altın fiyatı rekor seviyelerden aşağı gelirken ‘Düşüş devam edecek mi?’ , ‘Seçim sonrası altın fiyatları ne olur?’ sorularına yanıt veren kuyumcu esnafı belirsizlik ortamının etkisini büyük ölçüde yitirdiğini dile getirerek, “Altının değeri normalde de bu fiyatlarda olması gerekiyor” dedi.

Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? Kuyumcular açıkladı, yüzde 25’e geriledi! ‘Aşırı düşüş olmayacak…’

Türkiye hafta sonunda yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından piyasaların nasıl şekilleneceği merak konusu olurken Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel’den dikkat çeken altın uyarısı geldi. Seçim haftasında piyasanın belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyen Yüksel, vatandaşa altın yatırımının uzun vadede güzel kazançlar sağlayacağını açıkladı.

AW897278_01

“BELİRSİZLİK YÜZDE 25’E İNDİ”

Seçim sürecinde aynı gün içerisinde altının ani hareketlerle yükselip inmesini belirsizliğe bağladığını ifade eden Yüksel, “Türkiye’deki seçimin ne olacağı altın fiyatlarının ne yönlü hareket edeceğini belirler. Hepimizin bildiği gibi altın sürekli piyasada satılan hem yatırım amacıyla hem süs anlamında sürekli vatandaşlarımızın talebi var. Son zamanlarda gündemdeki seçimden önceki belirsizliğin altın piyasasına çok etkisi oldu. Dönem dönem aynı gün içerisinde bakıyorduk ki farklı yükseliş ve düşüşler gerçekleşti. Şu an itibariyle baktığımız zaman altın piyasası normalleşmeye doğru gidiyor. Yüzde 50’lik belirsizliğin oluşma nedeni hükümetin değişip değişmeyeceğine bağlıydı. Bu belirsizlikler piyasaya bayağı sıkıntı oluşturuyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla piyasadaki belirsizlik yüzde 25’e indi” dedi.

AW897278_02

“ALTININ DEĞERİ NORMALDE DE BU FİYATTA OLMASI GEREKİR”

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra herhangi bir değişikliğin söz konusu olmamasıyla birlikte altında da fiyat değişikliğinin olmayacağını belirten Yüksel, “Vatandaşın aslında yatırımı sürekli altına yöneliktir. Bu doğru bir karardır. Altın yıllardır hiçbir zaman değerini kaybetmeyen ve kazanç sağlayan bir yatırım aracıdır. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tahminimiz herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündedir. Altının değeri normalde de bu fiyatlarda olması gerekiyor. Bir zaman durgun olan altın, seçim dolayısıyla aniden yükselişe geçti. Vatandaşımız altında düşüş olur diye elden çıkarma korkusuna girmesin. Seçim öncesi olan belirsizlik netleşti diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

AW897278_03

“AŞIRI DÜŞÜŞ OLMAYACAK”

Seçimden sonra güvenilir ortamın olup olmayacağı yönündeki belirsizliğin altını çok kötü etkileyebileceğine dikkat çeken Yüksel, şunları kaydetti:

“Altının gramını hesapladığımız zaman 1.500 TL’nin üzerinde olması gerekiyordu. Yani biraz geride kalmıştı. Vatandaşlarımıza boşuna demiyoruz uzun süre için kesinlikle altına yatırım yapılmalıdır. Gram altın bahsettiğimiz seviyelerde gidip gelir. Yani aşırı bir düşüş olmayacaktır. Ama bir ihtimalle hükümet değişikliğe giderse altın sıkıntılı yerlere gidebilir. Güvenilir ortamın oluşup oluşmayacağı yönündeki belirsizlik altını çok etkiler.”

AW897278_06

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Seçim sonrası yükselişini sonlandırarak düşüşe geçen altın fiyatları dün de hız kazanmıştı. Ons altın ve gram altın fiyatları dün yüzde 1’in üzerinde değer kaybederken bugün ise sınırlı bir yükseliş ekranlara yansıdı. Ons altın fiyatı 1.981 dolara kadar yükselirken, gram altın fiyatları da 1.264 lira seviyelerini gördü. Kapalıçarşı’da ise altının gram fiyatı yeniden 1.400 liraya yaklaştı. Çeyrek altın 2.437 liradan değerlenirken, Cumhuriyet altını 9.984 liradan satışa sunuldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.390 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik sigortasında yeni uygulamaTrafik sigortasında yeni uygulama
Kamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli olduKamu işçisinin zamlı maaşları için ödeme tarihi belli oldu
Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı!Herkes akın etti ama bir tane bile satılmadı!
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

Dolandırıcılar boş durmadı, kuyumcular bile inandı...

Dolandırıcılar boş durmadı, kuyumcular bile inandı...

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60’a dayandı

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60’a dayandı

O paraların hepsi iade edilecek!

O paraların hepsi iade edilecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

“Yılın Öğretmeni” seçilmişti! 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.