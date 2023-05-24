Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? Kuyumcular açıkladı, yüzde 25’e geriledi! ‘Aşırı düşüş olmayacak…’

Türkiye hafta sonunda yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından piyasaların nasıl şekilleneceği merak konusu olurken Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel’den dikkat çeken altın uyarısı geldi. Seçim haftasında piyasanın belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyen Yüksel, vatandaşa altın yatırımının uzun vadede güzel kazançlar sağlayacağını açıkladı.

“BELİRSİZLİK YÜZDE 25’E İNDİ”

Seçim sürecinde aynı gün içerisinde altının ani hareketlerle yükselip inmesini belirsizliğe bağladığını ifade eden Yüksel, “Türkiye’deki seçimin ne olacağı altın fiyatlarının ne yönlü hareket edeceğini belirler. Hepimizin bildiği gibi altın sürekli piyasada satılan hem yatırım amacıyla hem süs anlamında sürekli vatandaşlarımızın talebi var. Son zamanlarda gündemdeki seçimden önceki belirsizliğin altın piyasasına çok etkisi oldu. Dönem dönem aynı gün içerisinde bakıyorduk ki farklı yükseliş ve düşüşler gerçekleşti. Şu an itibariyle baktığımız zaman altın piyasası normalleşmeye doğru gidiyor. Yüzde 50’lik belirsizliğin oluşma nedeni hükümetin değişip değişmeyeceğine bağlıydı. Bu belirsizlikler piyasaya bayağı sıkıntı oluşturuyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla piyasadaki belirsizlik yüzde 25’e indi” dedi.

“ALTININ DEĞERİ NORMALDE DE BU FİYATTA OLMASI GEREKİR”

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra herhangi bir değişikliğin söz konusu olmamasıyla birlikte altında da fiyat değişikliğinin olmayacağını belirten Yüksel, “Vatandaşın aslında yatırımı sürekli altına yöneliktir. Bu doğru bir karardır. Altın yıllardır hiçbir zaman değerini kaybetmeyen ve kazanç sağlayan bir yatırım aracıdır. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tahminimiz herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündedir. Altının değeri normalde de bu fiyatlarda olması gerekiyor. Bir zaman durgun olan altın, seçim dolayısıyla aniden yükselişe geçti. Vatandaşımız altında düşüş olur diye elden çıkarma korkusuna girmesin. Seçim öncesi olan belirsizlik netleşti diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

“AŞIRI DÜŞÜŞ OLMAYACAK”

Seçimden sonra güvenilir ortamın olup olmayacağı yönündeki belirsizliğin altını çok kötü etkileyebileceğine dikkat çeken Yüksel, şunları kaydetti:

“Altının gramını hesapladığımız zaman 1.500 TL’nin üzerinde olması gerekiyordu. Yani biraz geride kalmıştı. Vatandaşlarımıza boşuna demiyoruz uzun süre için kesinlikle altına yatırım yapılmalıdır. Gram altın bahsettiğimiz seviyelerde gidip gelir. Yani aşırı bir düşüş olmayacaktır. Ama bir ihtimalle hükümet değişikliğe giderse altın sıkıntılı yerlere gidebilir. Güvenilir ortamın oluşup oluşmayacağı yönündeki belirsizlik altını çok etkiler.”

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Seçim sonrası yükselişini sonlandırarak düşüşe geçen altın fiyatları dün de hız kazanmıştı. Ons altın ve gram altın fiyatları dün yüzde 1’in üzerinde değer kaybederken bugün ise sınırlı bir yükseliş ekranlara yansıdı. Ons altın fiyatı 1.981 dolara kadar yükselirken, gram altın fiyatları da 1.264 lira seviyelerini gördü. Kapalıçarşı’da ise altının gram fiyatı yeniden 1.400 liraya yaklaştı. Çeyrek altın 2.437 liradan değerlenirken, Cumhuriyet altını 9.984 liradan satışa sunuldu. 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.390 liradan alıcı ile buluşuyor.



