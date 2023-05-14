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SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI SON DURUM: Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve oy oranları anbean Mynet.com'da

14.05.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Genel Seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'da sona erdi. Bu kapsamda 2023 Genel Seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili sonuçları oy oranları canlı olarak Mynet.com’da yayınlanıyor. İşte 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

SEÇİM SONUÇLARI 2023 CANLI SON DURUM: Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları ve oy oranları anbean Mynet.com'da

Seçim sonuçları 2023 oy oranlarına dair araştırmalar giderek hızlanıyor. Türkiye genelinde 08:00’de başlayan oy verme işlemleri, tüm ilçeler ve tüm iller için 17:00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işlemlerinin sona ermesi ve YSK tarafından yayın yasağının kaldırılmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan’ın aldığı oy oranları açıklanmaya başlandı. Mynet.com seçim ekranı üzerinden seçim sonuçları anbean yayınlanıyor.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI MYNET.COM'DA CANLI YAYINLANIYOR!

Türkiye genelinde saat 08:00'da başlayan oy kullanma işlemi 17:00'da sona erdi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları açıklanmaya başlandı. Son dakika seçim sonuçlarını Mynet.com.da yer alan Mynet seçim özel sayfasından il il, ilçe ilçe canlı olarak anbean takip edebilirsiniz.

OY KULLANMA

SEÇİM YASAKLARI KALKTI

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçimler sakin şekilde sonuçlandı. 17.33 itibarıyla tüm Türkiye'de oy verme işlemleri sonuçlandı.

Yayın yasağıyla ilgili olarak saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırıldı.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

seçim 3


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