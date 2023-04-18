Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen bilgi kağıtları ne zaman ve nereden alınır? YSK açıkladı

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım devam ederken seçmen bilgileri hakkında araştırmalar da hızlandı. Seçim takviminin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından seçim kağıtlarının seçmenlere ulaştırılacağı tarih de belli oldu. Bu kapsamda sandık başına gidecek olanlar Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen bilgi kağıtları ne zaman ve nereden alınır? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

YSK tarafından açıklanan seçmen takvimine göre, seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 7 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e devlet üzerinden nerede oy kullanabileceklerini öğrenebilirler.

E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

