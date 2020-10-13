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SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri nereye yatırılıyor? SED ödemeleri neden yatmadı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.10.2020 19:36 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan SED ödemeleri devam ediyor. Yardımı alan vatandaşlar tarafından SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Henüz ödeme yapılmamış olan vatandaşlar ise SED ödemeleri neden yatmadı diye araştırma yapıyor. Peki, SED yardım ödemeleri nereye yatırılıyor? İşte Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamanın detayları…

SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak? SED yardım ödemeleri nereye yatırılıyor? SED ödemeleri neden yatmadı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yatırılan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti yani SED ödemeleri devam ediyor. Henüz ödemeleri hesaplarına yatmamış olan vatandaşlar ise SED parası neden yatmadı sorusunun yanıtını arıyor. Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Peki, SED parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...

SED YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada Ekim ayı içinde Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan 128 bin çocuk için 133,3 milyon lira ödeme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında, SED ile çocukları aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruduklarını ve çocukların üstün yararı gözettiklerini belirtti. Yapılan açıklamaya göre SED yardım ödemeleri 8 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arasında yatırılacak.

SED YARDIM ÖDEMELERİ NEREYE YATIRILIYOR?

Bakan Selçuk’un yaptığı açıklama doğrultusunda SED yardımı ödemelerin başladığı ilk günden itibaren verilen son tarihe kadar vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Buna göre vatandaşların ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek için hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.

SED ÖDEMELERİ NEDEN YATMADI?

Bazı vatandaşlar ise henüz hesaplarına ödemeleri yatmadığı için bunun nedenini araştırıyor. Ancak Bakan Selçuk’un açıklamasına göre ödemeler 15 Ekim tarihine kadar devam edecek. Dolayısıyla vatandaşların ödemelerin hesaplarına geçmesi adına 15 Ekim tarihine dek beklemeleri gerekiyor. Şimdi vatandaşlar 15 Ekim tarihine kadar beklemeye başladı.

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