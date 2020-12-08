SED yardımı 2020... SED yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır? SED ödemesi ne kadar? Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında çalışmalarını yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerin ekonomik koşullarını destelemek amacıyla SED yardımı yapılır. Peki SED nedir? Kimler SED yardımından faydalanabilir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED ödemeleri ne zaman yapılır? İşte SED yardımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) HİZMETİ NEDİR?

SED ödemeleri diğer sosya yardımlardan farklı olarak hak sahibi kişilere maaş bağlanması anlamına gelmez. SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürüdükte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelerin yerine getirmesi gereken koşullar belirlenmiştir. Maddi zorluk yaşayanlar SED yardımı şartlarını araştırmaya başladı. SED yardımından yararlanabilmek için şartlar;