SED yardımı 2020... SED yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır? SED ödemesi ne kadar? Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında çalışmalarını yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerin ekonomik koşullarını destelemek amacıyla SED yardımı yapılır. Peki SED nedir? Kimler SED yardımından faydalanabilir? SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED ödemeleri ne zaman yapılır? İşte SED yardımına ilişkin merak edilen tüm detaylar...
SED ödemeleri diğer sosya yardımlardan farklı olarak hak sahibi kişilere maaş bağlanması anlamına gelmez. SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürüdükte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.
Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamında ailelerin yerine getirmesi gereken koşullar belirlenmiştir. Maddi zorluk yaşayanlar SED yardımı şartlarını araştırmaya başladı. SED yardımından yararlanabilmek için şartlar;
‘SED başvurusu nasıl yapılır’ sorusunun cevabı şahsen ve online olmak üzere iki çeşit yapılır. SED başvurusu İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri ve e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilir. İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nden şahsen, e-devlet kapısından ise online olarak tamamlanır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan ‘Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu’ sayfası aracılığıyla yapılır.
SED başvurusu sırasında dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, gerekli olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gereklidir.
Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır .
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk SED yardımı ödeme tarihlerini açıkladı. Bakan Selçuk, 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hak sahibi kişilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi. SED ödemesi kapsamında Bakan Selçuk 129 bin çocuk için 134 milyon ödeme yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, “SED ile çocukları aile yanlarında destekleyerek aile bütünlüğünü koruduklarını ve çocukların üstün yararını gözettiklerini ifade etti. Henüz SED parası hesabına yatmamış olan vatandaşların ise ödemelerin hesaplarına geçmesi için 15 Eylül tarihine kadar beklemeleri gerekiyor” dedi.
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