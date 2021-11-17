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SED yardımı yattı mı? 2021 SED yardımı ne zaman yatacak?

17.11.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan SED yardımının akıbeti merak konusu oldu. İhtiyaç sahibi ailelere verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri maaş ödemesi değildir. Bu yardım, ailenin ekonomik koşullarını iyileştirme çabalarını desteklemek ve bu süreçte çocukların zarar görmemesini sağlamak için verilir. Peki SED yardımı yattı mı? İşte detaylar...

SED yardımı yattı mı? 2021 SED yardımı ne zaman yatacak?

Kasım ayının gelmesiyle SED yardımının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. SED yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanıyor. SED başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte kasım ayı SED yardımı ödemeleri detayları...

KASIM AYI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

2021 Kasım ayı SED yardım ödemeleri her ayın ikinci haftasında hesaplara yatırılıyor.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED başvurusu e -devlet üzerinden yapılır. Ayrıca İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor. Dilekçe, T.C. Kimlik Numarası beyanı, gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi, İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler talep edilir.

SED yardımı yattı mı? 2021 SED yardımı ne zaman yatacak?

SED YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.


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