FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Seferler başladı: Gümrük kapısı insan kaynıyor, akın akın geliyorlar!

İçerik devam ediyor

Van'da Mart ayında yeniden başlayan Van-Tahran tren seferleri sayesinde kente gelen İranlı turist sayısı bu yılın ilk 11 ayında artarak 710 bin 266'ya ulaştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yılbaşını Van'da geçirecek olan İranlı turistlerle bu sayının daha da artacağını ve kent ekonomisine büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Resmi tatillerde, alışveriş ve eğlence için Van’ı tercih eden İranlı turistlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı ile mart ayında yeniden başlayan Van-Tahran tren seferleri sayesinde kente gelen İranlı turist sayısında artış yaşandı.
Seferler başladı: Gümrük kapısı insan kaynıyor, akın akın geliyorlar! 1

Geçen yılın ilk 11 ayında 675 bin 322 İranlı turist kente giriş yaparken, bu yıl aynı dönemde sayı 710 bin 266’ya yükseldi. Kente bu yılın ilk 11 ayında gelen İranlı turistlerin 695 bin 549’u Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, 14 bin 717’si ise tren seferleriyle geldi. Yılbaşını kentte geçirmek isteyen İranlı turistler de kentteki otellere rezervasyon yaptırmaya başladı.

Seferler başladı: Gümrük kapısı insan kaynıyor, akın akın geliyorlar! 2

‘1 MİLYON HEDEFİMİZ VARDI’

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İranlı turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Çeliktaş, "Geçen yıla göre ilimize 34 bin 944 turist daha fazla geldi. Bu yıl için 1 milyon hedefimiz vardı. Belki yıl sonuna kadar bu rakama ulaşamayız ama hedefe çok yaklaşmış olacağız. İranlı turistlerin Van’ı tercih etmesinde yakın mesafe ve halkımızın misafirperverliği etkili. Gelen misafirlerimiz kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor" dedi.
Seferler başladı: Gümrük kapısı insan kaynıyor, akın akın geliyorlar! 3

‘HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI’

2026 yılının Mart ayındaki Nevruz Bayramı tatiline denk gelecek şekilde alışveriş festivali düzenlemeyi planladıklarını da belirten Fevzi Çeliktaş, “Festival süresince alışveriş, kültürel ve sosyal etkinlikler olacak. Mağazalar indirimler yapacak. Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da eğlence mekanlarımız hazırlıklarını tamamladı. İranlı misafirlerimiz yeni yılda bol bol alışveriş yapıp eğlenecek" diye konuştu.
Seferler başladı: Gümrük kapısı insan kaynıyor, akın akın geliyorlar! 4

‘VAN’I ÇOK SEVDİK’

Trenle kente gelen bir İranlı turist, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Van’ı tercih ettik. Van’ı ve insanlarını çok seviyoruz. Yılbaşında alışveriş yapıp eğleneceğiz" ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marketler pazar günü kapanacak mı? Tartışma sürüyor: 'Ortak karar yok'Marketler pazar günü kapanacak mı? Tartışma sürüyor: 'Ortak karar yok'
Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentisi değerlendirmesiBakan Şimşek'ten enflasyon beklentisi değerlendirmesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van İran tren yılbaşı 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Van şehrini İranlılar ihya etti.
İranda içki içemeyecek tabi burada vur patlasın çal oynasın pis bir millet
ülkelerinde yapamayacakları ne varsa yapiyorlar sonra taksimde birer keko bina zina içki bye bye
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.