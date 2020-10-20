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Şeffaf maskeye rekor talep

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.10.2020 11:51 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iletişim kurmakta zorlanan işitme engelli bireyler için üretmeye başladığı şeffaf maskelere talep yağıyor. Şu ana kadar 10 bin şeffaf maske adet üreterek dağıtımını yapan Büyükşehir, 11 bin maske daha üretmeyi hedefliyor.

Şeffaf maskeye rekor talep

Koronavirüsle mücadelede maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylerin iletişimini kolaylaştırmak için üretmeye başladığı şeffaf maskelere yoğun talep geliyor. Maske nedeniyle karşıdakinin dudaklarını okumakta zorlanan engelli bireyler için Büyükşehir’e bağlı Meslek Fabrikası’nda şu ana kadar 10 bin şeffaf maske üretilerek dağıtıldı.

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TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAN TALEP VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın, şeffaf maskelerin ilk aşamada işitme engelli bireylere ve onlara hizmet üreten personele yönelik tasarlandığını söyledi. Türkiye’nin her yerinden başta engelli dernekleri, özel eğitim okulları, engellilerle çalışan kurumlar ve okul öncesi eğitim kurumları olmak üzere pek çok kurumun, hem iletişimi kolaylaştıran hem de farkındalığı artıran bu şeffaf maskeler için talepte bulunduğunu belirterek, “Okullar tamamen açıldığında bu talep daha da artacak.

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Üretilen maskeler, ülkenin dört bir yanına gönderiliyor” dedi. Mahmut Akkın, 11 bin maske daha üretmek için hazırlandıklarını ancak bunun talebi karşılamaya yetmeyeceğini dile getirdi. Diğer belediyelere de çağrıda bulunan Akkın, “Eğer her belediye şeffaf maske üretirse, daha sağlıklı sonuç alırız” diye konuştu. Şeffaf maske temin etmek isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Engelli Hizmet Birimi, Karşıyaka Sağırlar Derneği, Bornova Sessizler Spor Kulübü Derneği ve Torbalı İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçebileceği belirtildi.

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi vallah engelli vatandaşlar için.. hemen uluslararası patentini alıp dünyada satışını gerçekleştirelim...
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