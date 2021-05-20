Şehirden dönüp köye yerleştiler: Herkese öneriyoruz!

Pazarlama sektörünü bırakarak köy hayatını seçen Mustafa Efe, “Şehir hayatından buraya geldiğimiz için çok memnunuz.

Keşke daha önce gelseydik” dedi. 2 çocuk annesi eşi Gülistan Efe ise, “Burada olduğum için maddi ve manevi olarak çok memnunum. Herkese köy hayatını öneriyoruz” dedi.

Kayseri’de yaşayan Mustafa Efe, 2 yıl önce pazarlama sektöründeki işinden ayrıldı. 2 çocuk babası, eşi Gülistan Efe ile konuşarak, şehre 80 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi’ne göç etmeye karar verdi. Çift, burada çiftçilik yapmaya başladı.

Geçen yıl küçük bir alana çilek eken çift, üründen verim alınca bu yıl işi büyütmeye karar verdi. 5 dekarlık araziye çilek eken çift, ürünlerin yetişmesini bekliyor. Yaşadıkları süreci anlatan Mustafa Efe, “Ben köye geleli 2 yıl oldu. Daha önce şehirde çalışıyordum.

Köyde geçen yıl hobi amaçlı çilek ektim. Baktım oldu. ‘Biz bu işi neden yapmıyoruz?’ dedik. Bölgede de çilek üretimi yapan kimse de yoktu. 5 dönümlük araziye çilek ektik.

Şu anda meyveleri olmaya başladı. Dört gözle onların yetişmesini bekliyoruz. Özel sektörde pazarlamacı olarak çalışıyordum. Piyasanın kötü gidişatından dolayı ‘köy hayatına adım atalım’ dedik.