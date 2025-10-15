Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İki kategoriye ayrılıyor

Yüksek Hızlı Tren'in 2014'te İstanbul-Ankara için devreye girmesinin ardından yolcular otobüs seyahatini geri plana atmaya başladı. Durumun böyle olmasından dolayı firmalar da müşterilerinin dikkatini çekmek için yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor.

İSTANBUL-ANKARA ARASINDA EKSPRES YOLCULUK

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul-İzmir arasında başlatılan ekspres hizmetini İstanbul-Ankara için de uygulamaya alacaklar. Buna göre, İstanbul ve Ankara arasında gerçekleştirdikleri seferleri ekspres ve normal olmak üzere iki kategoriye ayıracak.

Ekspres seferlerde, halihazırda mola verilen Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklarda durulmayacak.

HEDEF: SÜREYİ KISALTMAK

Yolculara kesintisiz ulaşım imkanı sunacak uygulama sayesinde, iki şehir arasındaki seyahat süresinin kısaltılması hedefleniyor. İlk aşamada yalnızca birkaç firma tarafından uygulanacak yeni sistemde, mevcut kontenjanların yaklaşık yarısının ekspres seferlere ayrılması planlanıyor.

Yetkililer, yolculardan gelen geri bildirimlere göre uygulamanın kapsamının ilerleyen dönemde genişletilebileceğini belirtiyor.