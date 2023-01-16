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Şeker fiyatları için flaş karar! 1 Eylül'e kadar fiyat sabitlediler...

16.01.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK), 1 Eylül'e kadar şekerin fabrika çıkış fiyatında ‘sabit fiyat’ uygulaması başlattıklarını duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, uygulamanın 1 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

Şeker fiyatları için flaş karar! 1 Eylül'e kadar fiyat sabitlediler...

Marketlerde KDV dahil satış fiyatı ortalama 30 TL'ye dayanan ve yıllık zam oranı yüzde 300'e yaklaşan şeker fiyatları için yeni bir karar alındı. Geçtiğimiz günlerde zincir marketlerin ürünlerde fiyat sabitlemesine gidildiğini tek tek açıklamasının ardından Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) de, şekerin fabrika çıkış fiyatında ‘sabit fiyat’ uygulanacağını duyurdu.

"ÜRETİM İHTİYACI KARŞILAYACAK DÜZEYDE"

Konuya ilişkin dernekten yapılan açıklamada, Türkiye'de 15’i kamu, 12’si özel, 6’sı kooperatif olmak üzere 33 şeker fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda 2022/2023 üretim döneminde 2,6 milyon ton pancar şekeri üretiminin gerçekleşeceği, bu üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu ifade edildi.

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ŞEKER FİYATLARINDA SABİTLEME

İçinde bulunulan pazarlama yılında stok planlama ile arz ve talep dengesine yönelik gelişmelerin olumlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz yıl dünya şeker fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle stok planlamamızı bozan ve arz istikrarını etkileyen olumsuzluklar yaşanmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz pazarlama yılında gerçekleştirdiğimiz şeker üretim rakamları ve arz istikrarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca sektörde oluşturulan koordinasyon mekanizması sayesinde dünya şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmamıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde şeker üreticileri olarak, 1 Eylül'e kadar şeker fabrika çıkış fiyatlarında, halihazırdaki fiyatları esas alarak sabit fiyat uygulaması başlatacağımızı, sabit fiyat uygulamasının uzun süredir istikrarlı bir şekilde seyreden perakende fiyatlarına da olumlu yansıyacağını, ülkemizin gıda güvenliğinin sağlanmasına ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun ve sektör paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz ederiz.”

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