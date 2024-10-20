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Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ten vergi sistemi değişikliği çağrısı: 'Az kazanandan az çok kazanandan çok'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.10.2024 11:29
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2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre daha fazla emekli maaşı alacak olması bu sene emeklilik dilekçelerinin artmasına neden oldu. Tecrübeli personel kaybının yaşanmasından dertli olan Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Antalya'da katıldığı bir seminerde konu ile ilgili konuştu ve vergi sisteminin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ten vergi sistemi değişikliği çağrısı: 'Az kazanandan az çok kazanandan çok'

Emeklilik sistemi ile ilgili sorunlar devam ediyor. Emeklilik maaşı hesabında enflasyon etkisi nedeniyle oluşacak farktan dolayı vatandaşlar 2024 yılında emekli olmayı tercih ediyor. Birçok sektörde kalifiye personel eksikliğinin yaşanabileceği bu durumda emeklilik sisteminde yeni bir düzenleme bekleniyor.

Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Antalya'da katıldığı bir seminerde vergi sisteminden emeklilik sistemine kadar değerlendirmelerde bulundu. Gök, emekli maaşlarından oluşan bu farktan dolayı şeker sanayiinde yüzde 35'e yakın kalifiye eleman açığının oluşabileceğini söyledi.

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"ÖZELLEŞTİRMEDEN DAHA BÜYÜK BİR YARA"

Gök, "Şeker sanayi açısından değerlendirdiğimizde 2 bine yakın öğretici arkadaşımızın emekli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımızın emekliliğiyle sektör bir kez daha yara alacaktır, bu yara özelleştirmenin verdiği yaradan daha büyük olacaktır" ifadelerini kullandı.

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"ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU DEĞİŞMELİ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğini aktaran Gök, "Sadece işçiye verilen ücretin enflasyonu azdırıcı gibi bir yaklaşım çok doğru değli. Gelirden aldığmız payda yükselme yoksa asgari ücret gerçekçi değil" şeklinde konuştu.

Gök , Türk-İş'in pazar günü Ankara'da yapacağı mitingde tüm bu sorunların dile getirileceğini söyledi.

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Vergi sistemi hakkında da açıklamalarda bulunan Gök, sözlerini şu şekilde bitirdi:

"En başta ülkemizde mevcut vergi sisteminin ağırlık merkezinin gelirlere göre oturtulması mecburiyeti vardır. Az kazanandan az çok kazanandan çok herkesin kazancına göre vergi anlayışı getirilmelidir"

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Anahtar Kelimeler:
vergi emekli
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