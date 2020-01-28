Şekerbank deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteliyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamada, "Şekerbank, Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini, faizsiz olarak 3 ay süreyle erteleyecek" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Banka, kredi ödemelerinin ertelenmesi sebebiyle doğacak faiz bedelini müşterilerine yansıtmayacak. Uygulama, Şekerbank’ın Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterileri için talep gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilecek."

