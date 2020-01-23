Şekerbank’tan emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1500 TL promosyona hak kazanacak.

Böylece maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.

Şekerbank, Kazandıran Emekli Paketi kapsamında promosyonların yanı sıra, yüzde 0,90'dan başlayan faiz oranlarıyla masrafsız ihtiyaç kredisinden faydalandırıyor. Paket dahilinde ayrıca avantajlı faiz ile vade beklemeden istenilen an para yatırıp çekilebilen Gece Gündüz Hesabı da açılabiliyor.

Emekliler ayrıca Şeker Bonus kredi kartının ilk yılında üyelik aidatı ücretinden muaf tutulurken, kredi kartı alan emekliler 1 yıl boyunca kiralık kasa hizmetinden de ücretsiz yararlanabiliyor.

Emekliler bunun dışında paket kapsamında kredi kartları ile yapacakları 500 TL'lik market harcaması ile 100 TL'lik bonus kazanacak.

Kazandıran Emekli Paketi'nden yararlanmak üzere maaşını Şekerbank’a taşıyan emekliler, Şekerbank şubelerinden ücretsiz para çekebiliyor, yurt içi tüm banka ATM’lerinden ise yine ücretsiz bakiye sorgulama ve para çekimi yapabiliyor.