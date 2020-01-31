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Şekerbank'tan sera üreticilerine destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Örtü altı tarım üreticilerine özel avantajlar içeren kampanyadan yararlanmak isteyenler, 30 Nisan'a kadar Şekerbank şubelerine başvurabilecek

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, örtü altı tarım üreticilerine özel kampanya başlattı. Kampanya kapsamında seralara yapılacak yatırım harcamaları ile faal seraların işletme giderleri avantajlı koşullarla karşılanacak.

Şekerbank'ın açıklamasına göre, tarımsal üretimi ve üreticiyi desteklemeye devam eden banka, hem mevcut hem de yeni müşterilerine rahat bir nefes aldırmak amacıyla kampanya başlattı.

Banka, örtü altı tarım üreticilerine özel yeni kampanyasında, sera alımı, yeni seraların kurulması ve mevcut seraların tadilatı, onarımı ve modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırım harcamaları ile faal olan seraların işletme giderlerinin finansmanının sağlanmasına yönelik uygun koşullarda finansman desteği sunacak.

Krediden, örtü altı tarım üretimi yapan çiftçi ve işletmeler faydalanabilecek. Üreticiler ayrıca, Türkiye'nin çiftçilere özel ilk ticari kart ürünü olan Hasat Kart'ın sunduğu tüm imkanlardan yararlanabilecek.Hasat Kart sahibi üreticiler, nakit sıkıntısı yaşamadan anlaşmalı tedarikçilerden ihtiyaçları olan her türlü tarımsal girdi alımlarını yapıp ödemelerini ise kendi hasat zamanlarında uygun vade seçenekleri ile gerçekleştirebilecek.

Örtü altı tarım üreticilerine özel avantajlar içeren kampanyadan yararlanmak isteyenler, 30 Nisan'a kadar Şekerbank şubelerine başvurabilecek.

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