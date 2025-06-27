Sektör küçülüyor: Türkiye'de beyaz eşya üretimi ve ihracatı düşüşte!

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), mayıs ayına ilişkin beyaz eşya bültenini yayımladı.

TÜRKBESD verilerine göre altı ana üründe iç satışlar 840 bin 742 adet ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında düştü. İhracat ise, 1 milyon 792 bin 665 adetle yüzde 15 oranında azaldı.

YÜZDE 23'LÜK DARALMA

Aynı dönemde üretim 2 milyon 620 bin 898 adede gerileyerek yüzde 23’lük bir daralma yaşadı. Toplam satış hacmi ise yüzde 14 oranında azalma ile 2 milyon 633 bin 407 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde altı ana ürün grubunda gerçekleşen iç satışlar 4,31 milyon adet seviyesinde kaydedildi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında geriledi. İhracat ise 8,68 milyon adetlik hacimle yüzde 4 oranında azaldı.

Toplam üretim, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 azalarak 13,1 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde iç satış ve ihracatın toplamından oluşan genel satış hacmi ise yüzde 6 daralmayla 12,99 milyon adede geriledi.

SEKTÖRDEKİ ZORLUKLARA VURGU YAPTI

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın verilere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

2025 yılının ilk beş ayına ilişkin veriler, beyaz eşya sektöründe hem yurt içinde hem de dış pazarlarda talep daralmasının sürdüğünü ve mevcut zorlukların etkisini koruduğunu ortaya koymaktadır. Küresel ekonomik dalgalanmalar, enflasyon seyri ve talepteki genel yavaşlama sektörümüzün büyüme ivmesini sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer almaktadır.