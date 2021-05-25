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Sektörel güven endeksi hizmet ve perakende sektöründe azaldı inşaat sektöründe arttı

25.05.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektörel güven endeksi, mayısta hizmet sektöründe aylık bazda yüzde 1,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3 arttı.

Sektörel güven endeksi hizmet ve perakende sektöründe azaldı inşaat sektöründe arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3 yükseldi.

HİZMET SEKTÖRÜ DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisanda 103,3 iken, mayısta yüzde 1,1 azalarak 102,2 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 6,3 azalarak 96,7 olarak hesaplandı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,2 gerileyerek 100,9 değerine indi. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,2 artarak 109 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayısta yüzde 2,1 düşüşle 100,9'a geriledi. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 13,6 azalarak 101'e düştü. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 3,5 artarak 90,8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,9 yükselerek 110,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜKSELDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,3 iken, mayısta yüzde 3 artarak 79,6'ya çıktı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,5 azalarak 74,5'e indi. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,3 yükselişle 84,7 değerini aldı.

İnşaat sektöründe mayısta girişimlerin yüzde 46,8'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 53,2'si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" nisanda yüzde 28,7 iken mayısta yüzde 24,2, "talep yetersizliği" nisanda yüzde 25,5 iken mayısta yüzde 26,6 ve "diğer faktörler" nisanda yüzde 23,9 iken mayısta yüzde 30,1 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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