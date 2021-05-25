Sektörel güven endeksi hizmet ve perakende sektöründe azaldı inşaat sektöründe arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3 yükseldi.

HİZMET SEKTÖRÜ DÜŞTÜ

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisanda 103,3 iken, mayısta yüzde 1,1 azalarak 102,2 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 6,3 azalarak 96,7 olarak hesaplandı. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,2 gerileyerek 100,9 değerine indi. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,2 artarak 109 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayısta yüzde 2,1 düşüşle 100,9'a geriledi. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 13,6 azalarak 101'e düştü. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 3,5 artarak 90,8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,9 yükselerek 110,9 oldu.