'Sektörümüzü büyütecek, yerli üreticilerimizi destekleyecek' Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G politikalarının temelinde yerlilik ve millilik var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G politikalarının temelinde yerlilik ve milliliğin yer aldığını vurgulayarak, "İşletmecilere yüzde 60'a kadar yerli ürün, yüzde 30'a kadar da milli haberleşme ürünü kullanma yükümlülüğü getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2G, 3G ve 4,5G ile gelişen mobil haberleşme teknolojileri, gelecek yıl 5G ile devrim niteliğinde dönüşüme sahne olacak.

Resmi Gazete'nin 16 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi süreci, asgari değerlerin belirlenmesiyle başladı.

"POLİTAKALARIN TEMELİNDE YERLİLİK VE MİLLİLİK YER ALIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 5G hizmetinin sunulmasına yönelik yapılacak ihaleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

5G politikalarının temelinde yerlilik ve milliliğin yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, ihaleye yönelik belirlenen takvim doğrultusunda, işletmecilere yüzde 60'a kadar yerli ürün, yüzde 30'a kadar da milli haberleşme ürünü kullanma yükümlülüğü getirileceğini belirtti.

Uraloğlu, "Bu adım hem sektörümüzü büyütecek hem de yerli üreticilerimizi destekleyecek." ifadelerini kullandı.

"5G İHALESİNİ EKİM AYININ İLK YARISINDA TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ"

İhaleye Türkiye’de hâlihazırda hizmet sunan üç mobil işletmecinin başvurabileceğini belirten Uraloğlu, ihaleye konu olacak frekansların asgari değerlerinin belirlendiğini ifade etti.

Uraloğlu, "5G ihalesini Ekim ayının ilk yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Şimdiden tüm hazırlıklarımızı bu takvime göre yapıyoruz." dedi.

"ÇOK DAHA YÜKSEK HIZLARDA MOBİL HABERLEŞME MÜMKÜN OLACAK"

5G altyapısının oluşturulması sürecinde işletmecilerle yakın temas içinde olduklarını ifade eden Uraloğlu, "2G, 3G ve 4.5G hizmetlerini başarıyla sürdüren işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yürüttük. 5G ile birlikte çok daha yüksek hızlarda mobil haberleşme mümkün olacak. İşletmecilerimizin bu ihaleye katılım göstermesini bekliyoruz." diye konuştu.

"2026 İÇİNDE YURT GENELİNDE KULLANIMA SUNULACAK"

Uraloğlu ihale ilanının eylül-ekim döneminde yayımlanabileceğini ve 2026 yılı içinde 5G kullanımının yurt genelinde sunulabileceğini bildirdi.

Türkiye'de şu an 5G teknolojisi, 4 büyük takımın stadyumları, İstanbul Havalimanı ve aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bulunduğu 30 civarındaki tesiste deneyimlenebiliyor.

2026 DÖNÜŞÜM YILI OLACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) büyük veri ve yapay zekaya ilişkin hazırladığı raporunda yer alan 5G ve ötesi teknolojilere ilişkin tespitler, yaşanacak dönüşümü ortaya koydu.

Rapora göre, dünya genelinde kullanıcı sayısı giderek artan bu teknolojinin sağlayacağı kolaylıklar özetle şöyle:

  • 5G, yeni teknolojilerin kullanımına imkan verecek.

Son dönemde popüler hale gelen VR uygulamaları, nesnelerin interneti kavramının, otonom araçların ve Metaverse tecrübesinin, 5G teknolojisiyle ivme kazanması bekleniyor.

Büyük veri, yapay zeka, bulut bilişim, sanal/artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknolojiler son dönemde hızla yaygınlaşmıştı.

İNTERNET DAHA HIZLI OLACAK

  • İnternette 5G ile daha yüksek hıza geçilecek.

Bu teknolojide geçen yıl laboratuvar ortamında 7,5 Gbit/saniye hıza ulaşıldı.

Gerçek şebekelerde ölçülen hız 4,7 Gbit/saniyeyi geçti.

Türkiye'de 2026 itibarıyla sunulacak 5G, kullanıcılara yüksek veri hızı, daha düşük gecikme ve daha geniş kapasite imkanı sağlayacak.

Veri indirme hızı süresinin 1-10 milisaniyeler seviyesine inmesi bekleniyor.

FREKANS KULLANIMININ VERİMİ ARTACAK

  • Kapasite artacak.

Yüksek kapasiteyle çalışabilme özelliğine sahip olacak 5G, 20 milyardan fazla bağlı cihaza 1 gigabayta kadar iletim hızı sunacak.

Bu da birçok sektörde önemli değişiklikleri beraberinde getirecek.

  • Daha verimli frekans kullanımı ve bant genişlikleri farklı imkanlar ortaya çıkaracak.

5G'nin getireceği ultra hız ve kapasite, minimum gecikme süreleriyle birleşince kullanılan servislerin yetenekleri de tamamen kişiselleştirilebilecek.

FARKLI ODALARA DAHİ UYGUN ŞEBEKE ÖZELLİKLERİ TANIMLANABİLECEK

  • 5G, kullanılan servise göre kapasite planlaması imkanı verecek.

'Slicing' adı verilen şebeke kapasitesinin bölümlenerek sunulmasıyla şebeke farklı ihtiyaçlara göre kaynak ayırabilir hale gelecek.

Bu özellik sayesinde bir bina içinde farklı katlara veya aynı evin içinde farklı odalara dahi uygun şebeke özellikleri tanımlanabilecek.

ENERJİ KULLANIMINDA TASARRUF SAĞLANACAK

  • Bu teknolojiyle yüksek hızla hareket halindeyken bile kesintisiz iletişim olacak.

Saatte 500 kilometre ve üzeri hızlarda hareket halindeyken dahi akıllı cihazlar iletişimlerine kesintisiz olarak devam edebilecek.

  • 5G ile enerji tasarrufu da artacak.

Akıllı cihazlar, 5G şebekesi sayesinde daha verimli pil kullanımına sahip olacak.

Böylece enerji kullanımında yüzde 90'lara varan tasarruf sağlanacak.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

