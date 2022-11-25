Selçuk Bayraktar açıklama yaptı! Burs başvuruları başladı: 1.600 TL verilecek

Yardım ve karşılıksız yapılan ödemeler, ihtiyaç sahibi vatandaşların ceplerini bir nebze rahatlatmaya devam ediyor. 16.000 TL'lik ödemenin sağlanacağına ilişkin yapılan açıklamada, başvuru sürecinin 27 Kasım'da sona ereceği de belirtildi. Ödemeler karşılıksız olacak. Tüm detaylar açıklandı. İşte haberin devamı...

16.000 TL ÖDENECEK!

T3 Vakfı, toplamda 4 bin öğrenciye burs imkanı sağlayacak. T3 Vakfı olarak Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere toplam 4000 öğrenciye aylık 1600 TL olmak üzere tek bir kişiye toplamda 16.00 TL'ye kadar burs veriliyor.

İstanbul genelinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabiliyor. 100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1600 TL burs veriliyor. Burs verilmesi planlanan öğrencilerle mülakat yapılıyor.

YÜKSEK LİSANS, DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE BURS

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Bursiyerlerimizin yetkin oldukları alanlar üzerine Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı ile öğrencilerin psikososyal gelişimlerini takip ederek geliştirme imkanı sunulmaktadır. Bu şekilde öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeflenmektedir." ifadeleri yer aldı. 81 ildeki, üniversitelerin mühendislik, PDR, psikoloji, sosyoloji, BÖTE ağırlıklı bölümlerde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine başvuru yapabilecek. Yine toplam bin öğrenciye 10 ay boyunca 1600 TL verilecek.

ORTAOKUL, LİSE YA DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS

Bir diğer burs programına ise ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilecek. Toplamda 2.900 öğrenci, 10 ay boyunca 1000 TL burs alacak.

Başvurular vakfın sitesinden alınacak.

