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Selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı

15.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeniyle derelerde suların yükselmesi sonucu sel felaketi yaşanan Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, hasar gören 104 hane sahibine ödemelerin başladığı bildirildi.

Selden etkilenen 104 haneye ödemeler başladı

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yaptığı açıklamada, Ormanlı başta olmak üzere bazı köylerde yaşanan su baskını sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

104 HANEYE 1500 LİRA VERİLİYOR

Sel felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarının sarıldığını aktaran Kaymakam Çorumluoğlu şunları söyledi;

"İlk etapta zarar gören 104 hanemizin sahibine, temizlik adı altında, 1500 lira hesaplarına yatırıldı. Cuma gününden itibaren de AFAD tarafından gönderilen 3’er bin lirayı hesaplarına yatıracağız. Yine gelen bu kaynakların yanına kendi imkanlarımızdan da oluşturduğumuz kaynağı ilave olarak sunacağız. Devletimiz, vatandaşımızın yanında. Şu an için suyu akmayan köyümüz yok, ulaşılamayan mahalle yok. Yine bu bölgelerde ekiplerimiz temizlik çalışmalarına devam ediyor."

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sel Zonguldak
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