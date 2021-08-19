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Selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

19.08.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, geçtiğimiz günlerde Rize'de meydana gelen sel ve heyelanlar sebebiyle yeni konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) bir an önce yapılması için acele kamulaştırma kararı alındı.

Selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan haberde, Rize merkez ilçesi Muradiye Beldesi ile Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi ve Yenipazar Mahallesi'nde kroki ile belirlenen alanlarda bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar, acele kamulaştırıldı.

NEMRUT KALDERASI TESCİL EDİLDİ

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde kalan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

İzmir'in Menemen ve Çiğli ilçeleri sınırlarında bulunan alan ise Homa Dalyanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak belirlendi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete sel Rize
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