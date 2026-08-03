Selpak ve Solo resmen satıldı! KAP'a bildirildi

Selpak ve Solo markalarını bünyesinde bulunduran, Eczacıbaşı Holding'e ait Sanipak'ın Malezyalı Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satış süreci, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ardından tamamlandı.

Eczacıbaşı Holding mart ayında Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd adlı şirkete satmak için anlaşma sağlamıştı.

20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında satışın 600 milyon dolara gerçekleştirileceği belirtilmişti.

SATIŞIN TAMAMLANDIĞI DUYURULDU

31 Temmuz'da KAP'a yapılan açıklamada 600 milyon dolarlık satışın tamamlandığı duyuruldu. Açıklamada, "Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir." ifadelerine yer verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanipak, sürecin tamamlanmasıyla dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yeni bir döneme başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover şu ifadeleri kullandı:

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."