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Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bültenini yayımladı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 25 milyar 621 milyon dolar, ithalat yüzde 5,2 yükselişle 32 milyar 989 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığının, temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat Temmuz 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara, ithalat yüzde 5,2 yükselerek 32 milyar 989 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde, dış ticaret hacmi yüzde 4,1 artışla, 58 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 14 yükselişle, 7 milyar 368 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 1,7 puan azalarak yüzde 77,7, enerji verileri hariç tutulduğunda 0,3 puan gerileyerek yüzde 89,4, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 0,5 puan düşüşle yüzde 90,8 olarak hesaplandı.

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

Geçen ay en çok ihracat, yüzde 4,2 artışla ve 13 milyar 327 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapıldı. Bu grubu, yüzde 0,1 azalışla ve 7 milyar 920 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 1,3 azalış ve 3 milyar 654 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,4 (24 milyar 190 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3 (765 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,8 (451 milyon dolar) olarak belirlendi.

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke, 2 milyar 41 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 689 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 328 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 44,8 olarak hesaplandı.

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 159 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 4 milyar 1 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 913 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT VERİLERİ

Temmuzda en çok ithalat, yüzde 11,9 artış ve 22 milyar 886 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapıldı. Bu grubu, yüzde 1,3 azalış ve 5 milyar 276 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 11,5 düşüş ve 4 milyar 776 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları, yüzde 82,2 ile imalat sanayisinde (27 milyar 121 milyon dolar), yüzde 11 ile madencilik ve taş ocakçılığında (3 milyar 644 milyon dolar), yüzde 3,9 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (1 milyar 297 milyon dolar) hesaplandı.

Temmuzda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 5 milyar 48 milyon dolarla Çin, 2 milyar 522 milyon dolarla Almanya ve 2 milyar 117 milyon dolarla Rusya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 53,5 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 203 milyon dolarla AB, 9 milyar 553 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 4 milyar 68 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 8.2 ARTTI

GTS kapsamında ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 3,4 artarak 161 milyar 601 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 yükselişle 222 milyar 109 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 4,1 artışla 383 milyar 710 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 8,2 yükselişle, 60 milyar 508 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,8 oldu
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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