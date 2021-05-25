Semih Tümen kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? TCMB’ye başkan yardımcısı olarak atandı

2011’de Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak çalışmaya başlayan Semih Tümen, 2015-2016 yılları arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı, 2016-2018 yıllarında ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürdü.

1977’de Elazığ’da doğan Semih Tümen, 2000’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılında London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007 yılında Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans, 2012 yılında da Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını bitirdi. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Semih Tümen, 2011 yılına kadar kurumda birçok çeşitli birimlerde görev aldı.

Elâzığ’da doğup büyüdükten sonra eğitimini tamamlayan Semih Tümen, İngiltere ve ABD’de eğitim gördü. 2002’de Merkez Bankası’na uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Semih Tümen, kurumda birçok alanda görev yaptı.

2018’den sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Bölüm Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev alan Prof. Dr. Semih Tümen, 2015 itibarıyla Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum’da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Pek çok uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yapan Prof. Dr. Semih Tümen, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Resmi Gazete'nin 24 Mayıs 2021 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan

Özbaş'ın görevden alınmasıyla yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Yayımlanan kararda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkes Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.



