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Sendikalı işçi istatistikleri açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:34 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre işçilerin yüzde 13,84'ü sendikalı oldu. Türk-İş, 1 milyon 18 bin 92 üye ile en fazla üyeye sahip konfederasyon olurken, Türk-İş'i 666 bin 303 üye ile Hak-İş, 184 bin 852 üye ile DİSK izledi

Sendikalı işçi istatistikleri açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan 2020 Ocak ayı istatistiklerine göre, 13 milyon 856 bin 801 işçiden 1 milyon 917 bin 893'ü sendika üyesi.

Bakanlıkça hazırlanan "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince, İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk-İş 1 milyon 18 bin 92 üye ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Türk-İş'i 666 bin 303 üye ile Hak-İş, 184 bin 852 üye ile DİSK izledi.

Ayrıca işçilerin 28 bin 954'ünün bağımsız sendikalara, 15 bin 679'unun Ülkem-İş, 4 bin 13'ünün Tüm-İş Konfederasyonlarına üye olduğu belirlendi. Toplam sendikalı işçi sayısı 1 milyon 917 bin 893'e ulaştı. İstatistik çalışmasıyla 13 milyon 856 bin 801 işçinin yüzde 13,84'ünün sendikalı oldu tespit edildi.

Tüm iş kolları arasında genel işler işkolundaki Hizmet-İş Sendikası 302 bin 911 üye ile en fazla üyeye sahip sendika olarak belirlendi.

Diğer iş kollarında en fazla üye sayısına sahip sendikalar şöyle:

"Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık iş kolunda 18 bin 171 üye ile Öz Orman-İş, gıda iş kolunda 31 bin 95 üye ile Öz Gıda-İş, madencilik ve taş ocakları iş kolunda 27 bin 739 üye ile Türk Maden-İş, petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç iş kolunda 40 bin 413 üye ile Petrol-İş, dokuma, hazır giyim ve deri iş kolunda 48 bin 673 üye ile Teksif, ağaç ve kağıt iş kolunda 10 bin 666 üye ile Öz Ağaç-İş, iletişim iş kolunda 12 bin 68 üye ile Türkiye Haber-İş, basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda 2 bin 806 üye ile Medya-İş, banka, finans ve sigorta iş kolunda 40 bin 167 üye ile Basisen ticaret, büro, eğitim
ve güzel sanatlar iş kolunda 74 bin 584 üye ile Tez-Koop-İş, çimento, toprak ve cam iş kolunda 25 bin 765 üye ile Çimse-İş, metal iş kolunda 199 bin 33 üye ile Türk Metal, inşaat iş kolunda 47 bin 165 üye ile Yol-İş, enerji iş kolunda 64 bin 766 Tes-İş, taşımacılık iş kolunda 24 bin 85 Hava-İş, gemi yapımı ve deniz
taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk iş kolunda 6 bin 693 üye ile Türk Deniz-İş, sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda 42 bin 97 üye ile Öz Sağlık-İş, konaklama ve eğlence işleri iş kolunda 19 bin 969 üye ile Toleyis, savunma ve güvenlik iş kolunda 47 bin 931 üye ile Öz Güven Sen."

KAYNAK:AA

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aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işçi sayıları, resmi gazete, sendika üyesi,

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