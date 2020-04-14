Senet borcu olanlar dikkat! Borcu vaktinde ödemezseniz...

Senet; üzerinde yer alan bilgiler ışığında borçlu hanesinde yazılı olan adın, alacaklı hanesinde yazan isme belirlenen tutarda ödeme yapacağını temin eder. Senedin oluşturulması için alacaklı ve borçlu kişilerin dışında herhangi bir üçüncü kişiye ihtiyaç yoktur. Borçlunun firma olması durumunda ise şirket yetkilisinin kaşesi ve imzası bulunması gerekir.

Yasalar çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olarak düzenlenen senetler borçlulara ödeme yükümlülüğü ile birlikte sorumluluklar verir. Senet borçlarının belirlenen tarihlerde ödenmemesi durumunda cezai işlem başlatılır. Senet ödenmezse ne olur? Senet borcu ödenmezse eve icra gelir mi? Senet borcu ne zaman silinir? Senet borcuna hapis cezası verilir mi? İşte, senet borcu ödemesine dair merak edilen ayrıntılar...

SENET NEDİR? ÖDENMEMESİ DURUMUNDA KİŞİLER HANGİ DURUMLARLA KARŞILAŞIR?

Senet ödeme yükümlülüğünü ifade eden ve borç tutarının tanımlanması için düzenlenen resmi bir evraktır. Alacaklının borcunu tahsil edeceğine dair taahhüt niteliğindeki senet borçlu tarafından imzalanır ve alacaklı kişi tarafından saklanır. Senette belirlenen sürede borcun ödenmemesi durumunda alacaklı avukata başvurarak hukuki işlem başlatabilir. Borçlunun borcunu ödememe konusunda ısrar etmesi halinde ise icra işlemi söz konusu olur. Senet borcu icra takibi işlemleri; banka hesabına bloke, maaş hesabına bloke, maaş haczi ve eve haciz şeklinde gerçekleştirilir.