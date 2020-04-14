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Senet borcu olanlar dikkat! Borcu vaktinde ödemezseniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Bir borcun belirlenen süre içerisinde ödeneceğini taahhüt eden senetlerin tarihinin geçirilmesi ya da ödenmemesi durumunda borçlular zor durumda kalır. Yasal belge özelliği taşıyan senetler için geçerli olan hukuki işlemleri borçlular araştırmaya başladı. Tahsil edilmeyen senetler için borçluların endişesi artarak büyüyor.

Senet borcu olanlar dikkat! Borcu vaktinde ödemezseniz...

Senet; üzerinde yer alan bilgiler ışığında borçlu hanesinde yazılı olan adın, alacaklı hanesinde yazan isme belirlenen tutarda ödeme yapacağını temin eder. Senedin oluşturulması için alacaklı ve borçlu kişilerin dışında herhangi bir üçüncü kişiye ihtiyaç yoktur. Borçlunun firma olması durumunda ise şirket yetkilisinin kaşesi ve imzası bulunması gerekir.

Yasalar çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olarak düzenlenen senetler borçlulara ödeme yükümlülüğü ile birlikte sorumluluklar verir. Senet borçlarının belirlenen tarihlerde ödenmemesi durumunda cezai işlem başlatılır. Senet ödenmezse ne olur? Senet borcu ödenmezse eve icra gelir mi? Senet borcu ne zaman silinir? Senet borcuna hapis cezası verilir mi? İşte, senet borcu ödemesine dair merak edilen ayrıntılar...

SENET NEDİR? ÖDENMEMESİ DURUMUNDA KİŞİLER HANGİ DURUMLARLA KARŞILAŞIR?

Senet ödeme yükümlülüğünü ifade eden ve borç tutarının tanımlanması için düzenlenen resmi bir evraktır. Alacaklının borcunu tahsil edeceğine dair taahhüt niteliğindeki senet borçlu tarafından imzalanır ve alacaklı kişi tarafından saklanır. Senette belirlenen sürede borcun ödenmemesi durumunda alacaklı avukata başvurarak hukuki işlem başlatabilir. Borçlunun borcunu ödememe konusunda ısrar etmesi halinde ise icra işlemi söz konusu olur. Senet borcu icra takibi işlemleri; banka hesabına bloke, maaş hesabına bloke, maaş haczi ve eve haciz şeklinde gerçekleştirilir.

İCRA DOSYASI BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

Senet borcu olanların hakkında icra kararı çıkıp çıkmadığını öğrenmeleri için e-Devlet hizmeti kullanılabilir.

-İcra dosyası bilgisi için vatandaşların Adalet Bakanlığına bağlı "İcra Dosyası Sorgulama" sayfası üzerinden işlemlerini yapmalarına imkan verilir.

  • Sorgulamanın yapılması için açılan sayfanın en altında bulunan "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basılması yeterli olur. Bu yazının basılmasıyla birlikte kişilerin karşısına e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi açılır.
  • Kimlik doğrulama adımlarının geçilmesi için ise; T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi bilgilerinin eklenmesi beklenir. Bilgiler girildikten sonra "sisteme giriş yap" yazısına tıklanır.

  • -Bütün adımların doğru bir şekilde yapıldıktan sonra vatandaşlar senet borcuna ilişkin çıkan icra kararlarını görüntüleyebilir.

SENET BORCU ÖDENMEZSE HAPİS CEZASI VERİLİR Mİ?

Senet borcunun ödenmemesi durumunda borç icra yoluyla temin edilir. Kişiler, hakkında çıkan icra kararı için 5 gün içinde itiraz ederek icra işlemini durdurabilir. İcra işlemini durdurmak için borçluların ödeme yapacağına dair yeni bir taahhüt vermesi gerekir. Verilen yeni taahhüde uyulmaması durumunda ise hapis cezası verilir. Başka bir ifade ile; yeni taahhüt vermeyen borçluların ilk senetlerindeki tarihler için hapis cezası uygulanmaz.

SENET BORCU ÖDENMEZSE KİŞİNİN MAAŞINA EL KONUR MU?

Senet borcunun ödenmemesi durumunda başlatılan icra işleminin kapsamında taşınmaz mallar yer alır. Kişinin üzerine kayıtlı taşınmazın olmaması ya da senedin tarihinden önce var olan taşınmazların başkasının üzerine devredilmesi durumunda icra için başka bir prosedür devreye girer. Kişinin herhangi bir kurumdan maaş alması durumunda icra bu maaş üzerinden yapılır. Belirli bir miktarda maaştan kesinti yapılarak taksitlendirme şeklinde borç ödenir. Maaşın tümüne değil; yalnızca yüzde 25'lik bölümüne el konulur.

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Anahtar Kelimeler:
senet, borç,

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