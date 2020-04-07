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Senet ödenmezse ne olur?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Senet, bir kişinin alacaklıya vermesi gereken borç miktarını kesin olarak ödeyeceğini gösteren imzalı belgedir. Borçlu kişi senet üzerindeki yazılı miktarı, belirtilen tarihte ödeyeceğini resmi olarak taahhüt eder. Borçlu kişinin ödemesi gereken miktarı ödememesi halinde, senet kanıt olarak gösterilir. Peki, senet ödenmezse ne olur? Ne gibi yaptırımları vardır?

Senet ödenmezse ne olur?

Yüksek değeri olan anlaşmaların; geri dönüşü sağlanamadığı durumlarda kişi ya da kurum, alacağı miktar için hukuki yollara başvurur. Ancak böyle durumlarda, hukuki süreç ağır işleyebilir hatta alacaklının aleyhine sonuçlanabilir. Bu nedenle, alacaklının senetle anlaşma yapması kendini güvence altına alması için önemlidir. Alacaklı kişinin elinde bulunan imzalı senet, borcun ödenmemesi durumunda yasal işlem uygulanmasını kolaylaştırır. Senet işlemlerinde hukuki işlem başladığında, borçlu kişiye ne gibi yaptırımların uygulanacağı en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Detayları sizin için araştırdık...

SENET ÖDENMEZSE NE OLUR?

Senet; üzerinde borcu olan kişinin ödemesi gereken miktar, adresi, kimlik bilgileri ve imzası yer aldığı için ispat niteliği taşır. Borçlu kişi belirtilen tarihte borcunu ödemezse; alacaklı kişinin inisiyatifine bağlı olarak hukuki yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olabilir. Borcu olan kişi senedi ödememekte ısrarcı davranırsa alacaklı avukat tutarak dava açma hakkına sahiptir. Avukat ilgili evrakları hallettikten sonra icra işlemleri için dava açar.

İCRA SÜRECİ NASIL İŞLER?

  • Alacaklı kişi borcun ödenmediği durumda, elindeki kağıdı kanıt olarak göstererek icra dairesine başvuruda bulunur.
  • İcra dairesi, senet sahibine bir avukat tayin ederek yasal süreci başlatır.
  • Alacaklıya atanan avukat, ilk önce borçlu kişiyle iletişime geçerek ortak bir yol bulmaya çalışır.
  • Eğer avukat ve borçlu kişi anlaşırsa borcun ödenmesi için bir ödeme planı yapılır
  • Eğer avukat ve borçlu kişi anlaşamaz ise icra takibi başlatılır.
  • İcra takibinin başlaması durumunda, borçlu kişiye ödeme belgesi gönderilir.
  • Borçlu, ödeme belgesini teslim aldığı günün ardından 10 iş günü içinde borcu ödemek zorundadır.

SENET BORCU ÖDENMEZSE HAPİS CEZASI VERİLİR Mİ?

  • Borçlu kişi ödeme belgesini teslim aldıktan sonra 5 iş günü içinde itiraz ederek icra işlemini durdurabilir. Bunun için borçlu kişinin, borcunu ödeyeceğine dair taahhüt vermesi gerekir.
  • Kişi belirtilen süre içinde borcunu yine ödemezse bu sefer hapis cezası verilebilir.
  • Ancak hakkında ödeme belgesi çıkarılan kişi, borcu ödeyeceğine dair yeni bir taahhütte bulunursa hapis cezası verilmez.
  • Alacaklı kişi alması gereken miktarı alamadığında icra dairesine giderek takip kararı çıkartır.
  • Senetler ve yapılan anlaşmalar incelemeye alındıktan sonra taşınmaz varlıkların haczedilmesi kararı çıkar.
  • Yasal işlem başladığı andan itibaren tüm avukat masrafları borcun üzerine eklenir. Bu açıdan borçlular için en doğru yol, alacaklı kişiyle anlaşmaya giderek borcu ödemektir. Yasal işlem aşaması masraflar ve süreç itibariyle zorlaşarak borçlu kişinin aleyhine işlemeye devam eder.

SENET ÖDENMEZSE MAAŞA EL KONUR MU?

Borçlu kişi icralık olduğunu öğrendiği anda mallarını devrederek korumaya almaya çalışabilir. Eğer böyle bir durum fark edilirse, borçlunun maaşına el konur. Borçlu kişi çalışıyorsa ve maaş alıyorsa, borcu kadar maaşından kesinti yapılır. Kişinin her ay aldığı maaşın %25'lik tutarı kesilerek alacaklı kişiye aktarılır. Bu şekilde kişi, ödemesi gereken miktarı taksitlendirerek ödemiş olur.

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