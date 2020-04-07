Yüksek değeri olan anlaşmaların; geri dönüşü sağlanamadığı durumlarda kişi ya da kurum, alacağı miktar için hukuki yollara başvurur. Ancak böyle durumlarda, hukuki süreç ağır işleyebilir hatta alacaklının aleyhine sonuçlanabilir. Bu nedenle, alacaklının senetle anlaşma yapması kendini güvence altına alması için önemlidir. Alacaklı kişinin elinde bulunan imzalı senet, borcun ödenmemesi durumunda yasal işlem uygulanmasını kolaylaştırır. Senet işlemlerinde hukuki işlem başladığında, borçlu kişiye ne gibi yaptırımların uygulanacağı en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Detayları sizin için araştırdık...

SENET ÖDENMEZSE NE OLUR?

Senet; üzerinde borcu olan kişinin ödemesi gereken miktar, adresi, kimlik bilgileri ve imzası yer aldığı için ispat niteliği taşır. Borçlu kişi belirtilen tarihte borcunu ödemezse; alacaklı kişinin inisiyatifine bağlı olarak hukuki yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olabilir. Borcu olan kişi senedi ödememekte ısrarcı davranırsa alacaklı avukat tutarak dava açma hakkına sahiptir. Avukat ilgili evrakları hallettikten sonra icra işlemleri için dava açar.