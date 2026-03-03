Senin Yatırımcı Profilin Ne?

Yatırımcı profilinin analizi burada!

1/8 Telefonuna o çok beklediğin "Maaşınız hesabınıza yatmıştır." bildirimi düştü. Banka hesabına girer girmez ne yapıyorsun? Arkadaşlarıma en hızlısından buluşma mesajı atarım. Kira, fatura ve kart borçlarımı öderim elbette. Birikim için birazını ayırırım. Gerisine bakarız. Birkaç gün bekler o ya. Hesabım para görsün...

2/8 Uzaktan bir akraban yatırım konusunda bilgili biri ve sana dolar/altın almanı söylüyor. Alır mıydın? Bir bildiği vardır herhalde. Alırdım biraz. Takip ettiğim ekonomistler var. Teşekkürler. Net alırdım ve onunla biraz daha samimi olmaya çalışırdım. Düşünürdüm. Ama almazdım kesin.

3/8 Daha önce bitcoin almaya niyetlendin mi? Hiç açmayın o konuyu... Düşündüm ama almadım. Aldık birkaç bir şey.

4/8 Eline hiç beklemediğin bir yerden toplu para geçti. Paranın ömrü ne olur sence? Borç harca gider. Parayı yerim valla. Sıcak para iyidir. Anında değerlendiririm. Bilemedim. Gerçekten geldiği zaman düşünürüm.

5/8 Vadeli mevduat hesabın var mı? EVET HAYIR

6/8 Kışlık montunun cebine baktığında 50 lira olduğunu gördün... Ne hissedersin? Eski bir dostu görmüş gibi hissederim... 50 lira ne ki? Cebimde kalsın. Nostaljik bir his kaplar içimi. Kumbaraya atarım. Ekmek ve su alırım. Biter zaten.

7/8 Sosyal medyada hisse takibi yapan kullanıcıları takip ediyor musun? Takip ettiğim birkaç kişi var elbette. Sosyal medyadan ekonomi mi takip edilir? Yok artık. Sosyal medya kullanmıyorum. Denk gelirse bakıyorum. Neler diyorlar diye.