Senin Yatırımcı Profilin Ne?

Para kazanmak bir maraton olabilir ama onu elde tutmak ve büyütmek apayrı bir yetenek ister. Marketteki etiketlere bakışın, indirim anındaki düşüncen veya birikim yaparken hissettiklerin aslında senin finansal karakterini ele veriyor. Harcama alışkanlıklarını ve parayla olan ilişkini analiz edip gerçek yatırımcı kimliğini ortaya çıkarıyoruz.

Yatırımcı profilinin analizi burada!

1/8

Telefonuna o çok beklediğin "Maaşınız hesabınıza yatmıştır." bildirimi düştü. Banka hesabına girer girmez ne yapıyorsun?

Telefonuna o çok beklediğin "Maaşınız hesabınıza yatmıştır." bildirimi düştü. Banka hesabına girer girmez ne yapıyorsun?
Arkadaşlarıma en hızlısından buluşma mesajı atarım.
Kira, fatura ve kart borçlarımı öderim elbette.
Birikim için birazını ayırırım. Gerisine bakarız.
Birkaç gün bekler o ya. Hesabım para görsün...
2/8

Uzaktan bir akraban yatırım konusunda bilgili biri ve sana dolar/altın almanı söylüyor. Alır mıydın?

Uzaktan bir akraban yatırım konusunda bilgili biri ve sana dolar/altın almanı söylüyor. Alır mıydın?
Bir bildiği vardır herhalde. Alırdım biraz.
Takip ettiğim ekonomistler var. Teşekkürler.
Net alırdım ve onunla biraz daha samimi olmaya çalışırdım.
Düşünürdüm. Ama almazdım kesin.
3/8

Daha önce bitcoin almaya niyetlendin mi?

Hiç açmayın o konuyu...
Düşündüm ama almadım.
Aldık birkaç bir şey.
4/8

Eline hiç beklemediğin bir yerden toplu para geçti. Paranın ömrü ne olur sence?

Eline hiç beklemediğin bir yerden toplu para geçti. Paranın ömrü ne olur sence?
Borç harca gider.
Parayı yerim valla.
Sıcak para iyidir. Anında değerlendiririm.
Bilemedim. Gerçekten geldiği zaman düşünürüm.
5/8

Vadeli mevduat hesabın var mı?

EVET
HAYIR
6/8

Kışlık montunun cebine baktığında 50 lira olduğunu gördün... Ne hissedersin?

Kışlık montunun cebine baktığında 50 lira olduğunu gördün... Ne hissedersin?
Eski bir dostu görmüş gibi hissederim...
50 lira ne ki? Cebimde kalsın.
Nostaljik bir his kaplar içimi. Kumbaraya atarım.
Ekmek ve su alırım. Biter zaten.
7/8

Sosyal medyada hisse takibi yapan kullanıcıları takip ediyor musun?

Sosyal medyada hisse takibi yapan kullanıcıları takip ediyor musun?
Takip ettiğim birkaç kişi var elbette.
Sosyal medyadan ekonomi mi takip edilir? Yok artık.
Sosyal medya kullanmıyorum.
Denk gelirse bakıyorum. Neler diyorlar diye.
8/8

Çocukluk arkadaşının düğünü var ve adettendir diye çeyrek altın takman lazım. Lakin altın alacak bütçen yok...

Çocukluk arkadaşının düğünü var ve adettendir diye çeyrek altın takman lazım. Lakin altın alacak bütçen yok...
Kredi kartından nakit avans çeker o altını takarım. Şanımız yürüsün.
Gram altın veya para takarım, bütçemi sarsmam.
Aylar öncesinden düğün fonu yapmıştım, oradan rahatça alırım.
Düğüne gitmemek için hasta numarası yaparım.
