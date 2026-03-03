Senin Yatırımcı Profilin Ne?

1/8
Telefonuna o çok beklediğin "Maaşınız hesabınıza yatmıştır." bildirimi düştü. Banka hesabına girer girmez ne yapıyorsun?
Arkadaşlarıma en hızlısından buluşma mesajı atarım.
Kira, fatura ve kart borçlarımı öderim elbette.
Birikim için birazını ayırırım. Gerisine bakarız.
Birkaç gün bekler o ya. Hesabım para görsün...
2/8
Uzaktan bir akraban yatırım konusunda bilgili biri ve sana dolar/altın almanı söylüyor. Alır mıydın?
Bir bildiği vardır herhalde. Alırdım biraz.
Takip ettiğim ekonomistler var. Teşekkürler.
Net alırdım ve onunla biraz daha samimi olmaya çalışırdım.
Düşünürdüm. Ama almazdım kesin.
3/8
Daha önce bitcoin almaya niyetlendin mi?
4/8
Eline hiç beklemediğin bir yerden toplu para geçti. Paranın ömrü ne olur sence?
Sıcak para iyidir. Anında değerlendiririm.
Bilemedim. Gerçekten geldiği zaman düşünürüm.
5/8
Vadeli mevduat hesabın var mı?
6/8
Kışlık montunun cebine baktığında 50 lira olduğunu gördün... Ne hissedersin?
Eski bir dostu görmüş gibi hissederim...
50 lira ne ki? Cebimde kalsın.
Nostaljik bir his kaplar içimi. Kumbaraya atarım.
Ekmek ve su alırım. Biter zaten.
7/8
Sosyal medyada hisse takibi yapan kullanıcıları takip ediyor musun?
Takip ettiğim birkaç kişi var elbette.
Sosyal medyadan ekonomi mi takip edilir? Yok artık.
Sosyal medya kullanmıyorum.
Denk gelirse bakıyorum. Neler diyorlar diye.
8/8
Çocukluk arkadaşının düğünü var ve adettendir diye çeyrek altın takman lazım. Lakin altın alacak bütçen yok...
Kredi kartından nakit avans çeker o altını takarım. Şanımız yürüsün.
Gram altın veya para takarım, bütçemi sarsmam.
Aylar öncesinden düğün fonu yapmıştım, oradan rahatça alırım.
Düğüne gitmemek için hasta numarası yaparım.