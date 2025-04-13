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Seracılıkta hedef büyüten Erzincan'ın yeni desteklerle sebzecilikteki potansiyeli artırılıyor

13.04.2025 15:52
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Seracılıkta her geçen gün yatırımcıların daha fazla ilgisini çeken Erzincan'da üreticilere sağlanan 247 milyon lira hibe desteğiyle kentin sebze üretimindeki potansiyeli artırılıyor.

Seracılıkta hedef büyüten Erzincan'ın yeni desteklerle sebzecilikteki potansiyeli artırılıyor

Kentte son yıllarda Valilik, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sağlanan destekle 600 dönüm üzerinde kurulan seralarda 200 işletmeci üretim yapıyor.

Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatıyla yeni sera alanlarının kurulmasının belirlendiği kentte üreticilere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzincan İl Koordinatörlüğünce "Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi" kapsamında 247 milyon lira hibe desteği verilecek.

Yeni yatırımlarla Erzincan sebze üretimiyle bölgede adından söz ettirecek.

TKDK İl Koordinatörü Metin Bektaş, AA muhabirine, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde girişimcileri desteklediklerini söyledi.

Kentte seracılık sektörünün her geçen yıl daha da büyüdüğüne işaret eden Bektaş, Erzincan Valiliği tarafından hayata geçirilen 331 milyon lira maliyetli "Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi" için başvuruda bulunan 24 üreticiye 247 milyon lira hibe desteği sağlandığını anlattı.

Toplu sera projesinin önemine vurgu yapan Bektaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de başka örneği yok ve diğer illerimiz açısından da inşallah örnek teşkil ederek ülkemize ekonomik katma değer sağlayacak. Yaklaşık olarak buradan planladığımız bir dönemde 6 bin 500 ton domates üretimini ikinci ürün olarak öngörüyoruz. Erzincan ve doğusu özellikle Azerbaycan, Türki cumhuriyetlerin tamamı için Erzincan'ı bir sebze havzası yapmayı planlamıştık. Bu hedefe de doğru adımlarla ilerliyoruz."

YATIRIMCILARA 48 MİLYON 625 BİN AVRO HİBE DESTEĞİ SAĞLANDI

Bektaş, özellikle işletmelerde kullanılan elektriğin güneş enerjisi santrali (GES) ile sağlanması yönünde yoğun destek verdiklerini belirtti.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında kurumlarının, kurulduğu yıllardan bu zamana kadar 265 projenin onaylanarak Erzincan’da hayata geçmesine vesile olduğunu dikkati çeken Bektaş, "Yaklaşık 48 milyon 625 bin avrodan bahsediyoruz. Bu Erzincan’ın ekonomisi açısından önemli katma değer oldu. 2024'te 24 projemiz onaylandı. Bunlardan Erzincan'a 190 milyon lira hibe ödedik ayrıca 2024'te aldığımız ve onayladığımız şu anda da yatırımcılarımızla sözleşme imzalama aşamasında 46 tane IPARD projemiz var. Erzincan bu anlamda diğer illere göre oldukça ön sıralarda." diye konuştu.

Bektaş, "2024 yılında müracaatlarını aldığımız, onayladığımız ve 2025 yılında faaliyete geçecek olan 46 tane projemizle Türkiye'de birinciyiz." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan sera
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