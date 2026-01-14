FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler için yeni düzenleme

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi.

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler için yeni düzenleme

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair", "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" ile "Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" yönetmelikleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler için yeni düzenleme 1

Yönetmeliklerle maliyetlerin azaltılması ve işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için çalışanlar listesine kayıt, büro tescil belgesi alma, vize ettirme gibi işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesine yönelik bazı değişiklikler yapıldı.

Ticari faaliyette bulunma ve hizmet akdiyle çalışma yasağı gibi hükümlere açıklık getirildi. Meslek mensuplarının, anonim şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapabilmesi de düzenlenirken, şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olacak meslek mensuplarının bu şirketlerde veya bu şirketlerin doğrudan ya da dolaylı iştiraki ya da hissedarı olduğu şirketlere mesleki anlamda hizmet vermesi yasaklandı.

Ayrıca meslek mensuplarının ortağı oldukları mesleki şirketlerinde veya bağımsız denetim şirketlerinin denetim ekiplerinde hizmet akdiyle yapacakları çalışmalar, hizmet akdiyle çalışma yasağının dışına çıkarıldı.

Gerek tebligat gerekse itiraz başvuru aşamalarında e-Birlik sistemi daha etkin kılınarak, sürecin hızlandırılması amaçlandı.

Eğitim kredilerini tamamlamayan meslek mensuplarına, 1 yıllık süre tanınarak, bu yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak sağlandı.

Öte yandan, mevzuatın sadeleştirilmesi amacıyla birçok madde yürürlükten kaldırıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hiç sürpriz olmaz' Altın için Sefer Şener rakam verdi 'Altyapısını hazırlıyor''Hiç sürpriz olmaz' Altın için Sefer Şener rakam verdi 'Altyapısını hazırlıyor'
Toyota Avrupa 2025'te 1 milyon 229 binin üzerinde araç sattıToyota Avrupa 2025'te 1 milyon 229 binin üzerinde araç sattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muhasebeci Müşavir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.