Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,9290 liradan, euro ise 6,5710 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9270 liradan alınan dolar, 5,9290 liradan, 6,5690 liradan alınan euro ise 6,5710 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,9210, euro ise 6,5660 liradan satılmıştı.

