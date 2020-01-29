Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,9450 liradan, euro ise 6,5490 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9430 liradan alınan dolar, 5,9450 liradan, 6,5470 liradan alınan euro ise 6,5490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,9490, euro ise 6,5490 liradan satılmıştı.

