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Sermaye artırımı nedir? Sermaye artırımı nasıl ve neden yapılır?

Sermaye, ekonomi alanında bir mal üretmek için kullanılan fabrika, makine gibi fiziksel aracılar için kullanılır. Finans alanında sermaye ifadesi ise fiziksel sermaye üzerindeki mevcut mülkiyet hakkını tanımlamak amacı ile kullanılmaktadır.

Sermaye artırımı nedir? Sermaye artırımı nasıl ve neden yapılır?
Ferhan Petek

Ekonomi ve finans alanlarında kullanılan terimler, bu alanda literatür oluşturmuştur. Para piyasalarında, çeşitli finansal işlemlerde kullanılan bu terim ve kavramlar, bu alanda işlem yapan kişilerin bilmesi gereken ifadelerdir. Sermaye de iki farklı alanda iki farklı anlamda kullanılabilen bir terimdir.

Sermaye artırımı nedir?

Bir finans terimi olan sermaye artırımı, şirketlerin hisse senetlerinin sayılarını arttırması ile gerçekleşir. Hisse senetlerinin sayısı arttırıldığı zaman hissede sermaye artırımı gerçekleştirilmiş demektir. Şirketler, asıl sermayelerine karşılık olan hisse senetlerinin bedellerini ödedikten sonra genel kurullarında alınan kararlar ile yeni hisse senedi çıkartabilir.

Sermaye artırımı işlemi iki farklı şekilde gerçekleşir. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılabilir. Bedelli sermaye artırımı, karşılık olarak çıkartılan hisse senetlerini nominal değeri üzerinden ya da daha yüksek bir fiyat ile satarak yapılır.

Bedelsiz sermaye artırımı ise anonim olan ortaklıkların şirket içindeki mevcut kaynaklar ile gerçekleştirdikleri sermaye artırımının karşılığı olarak çıkartılan hisse senetlerini herhangi bir bedel talep etmeden ortaklarına dağıtması şeklinde gerçekleşir.

Sermaye artırımı nasıl yapılır?

Birkaç farklı yöntemi bulunan sermaye artırımı işlemi sadece iç kaynaklardan, daha doğrusu şirket kârının ortaklara dağıtılmadan sermayeye eklenmesi ve ortakların şirkete olan borçlarının sermayeye ek olarak alınması yolu ile yapılabilir. Bunun için sermaye taahhüdü de gerçekleştirilebilir.

Sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan da sermaye artırımı işlemi gerçekleştirilebilir. Bu da her iki yöntemin de bir arada kullanıldığı anlamına gelmektedir. Sermaye artırımı ayni ya da nakdi sermaye koymak sureti ile gerçekleştirilebilen bir işlemdir.

Sermaye artırımı neden yapılır?

Şirketler sermaye artırımını belli başlı gerekçelere dayanarak gerekli görüldüğü durumlarda yapabilirler. Genel olarak kriz zamanlarında şirketler finans durumlarını düzenleyebilmek, işletmenin sermayesini arttırabilmek, borçları azaltmak, büyüme imkanlarına yatırımı yapmak ya da olası riskleri dengeleyebilmek amacı ile sermaye artırımına gidebilirler.

SPK’nın (Sermaye Piyasası Kurulu’nun) belirlemiş olduğu kurallara göre yapılabilen sermaye artırımı şirketlerin karşılaştıkları ya da karşılaşma olasılığı bulunan durumlar ve risklere karşılık olarak sermaye artırımı yapılabilir. Bu sayede para akışı sağlanır ve farklı pazarlara giriş imkanı da bulunabilir.

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sermaye
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