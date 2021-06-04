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Sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek 2021? Sertifikalı tohum desteği ne kadar?

04.06.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar 2021 sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek sorusunu merak ediyor. Tarım üreticileri için verilecek destek ödemelerinin yapılacağı tarih ilgiyle takip edilirken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama da geldi. Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri ile ilgili yaklaşık yapılacak ödemelerin başlayacağı tarihi ve miktarını açıkladı. Peki sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek 2021? Sertifikalı tohum desteği ne kadar? İşte yanıtı...

Sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek 2021? Sertifikalı tohum desteği ne kadar?

Sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek sorusu vatandaşların gündeminde yer alan konulardan biri. Tarım üreticileri için verilecek destek ödemeleri merakla takip edilirken konuyla ilgili Bakan Pakdemirli açıklamalarda bulundu ve yapılacak ödemelerin başlayacağı tarihi ve miktarını açıkladı. Peki sertifikalı tohum desteği ne zaman ödenecek 2021?

SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2021? SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ NE KADAR?

Tarım Bakanlığı'dan yapılan açıklamalara göre tarımsal destek ödemeleri şu şekilde olacak;

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Süt desteği kapsamında 231.894 üreticiye 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiriciye 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiriciye 12.015.223 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL destek ödemesi yapılacak.

MAZOT GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ödemelerle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 158 milyon liralık yapılacak desteği, bugün saat 18:00 itibariyle üreticilerin hesaplarına yatırmaya başlayacaklarını ifade etti. Bakan Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında, 29 üreticiye toplamda 7 milyon 331 bin TL’lik hibe ödemesine başlayacaklarını da açıkladı. Pakdemirli, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, 29 üreticimize toplamda 7 milyon 331 bin TL'lik hibeyi de bugün saat 18.00’de ödemeye başlayacağız. Hayırlı, bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.

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